Des scientifiques dévoilent le mystère d'une relation exclusive avec les mouches des fruits aux Seychelles

Une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à Riverside a récemment découvert l'explication fascinante de l'attraction unique entre la mouche Drosophila sechellia et les fruits dont elle se nourrit aux Seychelles. La mouche D. sechellia est la seule espèce qui montre une préférence pour le fruit du noni, qui pousse exclusivement dans ce groupe d'îles de l'océan Indien.

Contrairement à d'autres espèces de drosophiles, la mouche D. sechellia s'est adaptée pour survivre sur le fruit de noni (Morinda citrifolia), qui contient des acides gras toxiques pour les autres mouches. Le professeur Anupama Dahanukar, scientifique principal de l'étude, explique que deux changements majeurs se sont produits chez D. sechellia qui lui permettent de tolérer les toxines des acides gras et de développer une préférence comportementale pour le fruit.

Pour comprendre comment cette préférence unique a évolué, les chercheurs ont comparé D. sechellia à deux autres espèces de mouches, D. melanogaster et D. simulans, qui sont généralistes et évitent de se nourrir d'acides gras de noni. L’étude a révélé que les acides gras de noni activent les neurones du goût amer chez les mouches tout en inhibant leurs neurones du goût sucré, ce qui entraîne une préférence pour l’amertume et une diminution du goût sucré.

Une analyse plus approfondie a montré que les neurones sensibles à l'amertume, responsables des signaux négatifs, sont moins sensibles à certains acides gras de D. sechellia, affaiblissant le signal négatif et permettant à la mouche de préférer le noni. De plus, il a été constaté que les acides gras inhibaient les signaux positifs en supprimant la réponse sucrée, bien que cette inhibition soit plus faible chez D. sechellia.

En choisissant de se nourrir de fruits de noni et d'y pondre des œufs, D. sechellia acquiert un avantage évolutif sur les autres mouches qui évitent les fruits. Les résultats de cette étude mettent non seulement en lumière la fonction sensorielle du goût chez les mouches, mais ouvrent également des possibilités pour comprendre comment les insectes s’adaptent aux différentes plantes hôtes et développent une tolérance aux toxines.

Pour étendre leurs recherches, les scientifiques souhaitent mener des analyses similaires de la réponse gustative sur d’autres espèces de drosophile. Cette approche comparative pourrait fournir des informations précieuses sur la séquence d’événements qui conduisent à l’évolution du comportement et sur la manière dont la variation du goût affecte les préférences alimentaires des organismes.

FAQ:

Q : Pourquoi Drosophila sechellia est-elle la seule espèce de mouche attirée par le fruit du noni aux Seychelles ?

R : D. sechellia a développé des changements physiologiques qui lui permettent de tolérer les toxines des acides gras présentes dans le fruit du noni, lui donnant une préférence pour ce fruit particulier.

Q : Quels changements se sont produits chez D. sechellia qui lui permettent de tolérer les toxines ?

R : Les neurones du goût amer de D. sechellia sont moins sensibles à certains acides gras, ce qui affaiblit le signal négatif associé à l'amertume. De plus, les acides gras contenus dans le noni suppriment la réponse gustative sucrée chez les mouches, bien que cette suppression soit plus faible chez D. sechellia.

Q : Comment cette préférence pour le noni profite-t-elle à D. sechellia ?

R : En choisissant de manger et de pondre des fruits de noni, D. sechellia acquiert un avantage évolutif sur les autres mouches qui évitent les fruits toxiques.

Q : Comment cette recherche peut-elle être appliquée à la lutte contre les ravageurs agricoles ?

R : Comprendre les changements génétiques qui permettent aux insectes de s'adapter aux plantes hôtes et de tolérer les toxines pourrait être utile pour élaborer des stratégies de lutte contre les ravageurs agricoles. Le modèle D. sechellia/noni offre des outils génétiques prometteurs pour étudier ces mécanismes.