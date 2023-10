Découverte d'une nouvelle route de migration humaine hors d'Afrique à travers la région du Levant

Une équipe de recherche composée de membres de l'Université de Jordanie, de l'Université de Yarmouk, de Chine, d'Australie et du Royaume-Uni a fait une découverte révolutionnaire concernant une nouvelle route de migration humaine hors d'Afrique via la région du Levant. En examinant les preuves provenant de diverses zones du désert du sud de la Jordanie, l’équipe a pu retrouver des traces anciennes et analyser l’âge des sols et des roches à l’aide de techniques avancées.

L'étude, telle que rapportée par l'agence de presse jordanienne de Petra, a permis d'identifier l'âge d'anciens sédiments lacustres dans différentes parties du centre et du sud de la Jordanie. Ces sédiments ont indiqué la formation de lacs au cours de périodes étroitement associées aux premières migrations humaines hors d'Afrique. L'équipe a également découvert des outils en pierre du Moyen Âge de pierre près de la région de Wadi Grendel, à côté de l'un des lacs, datant de 84,000 XNUMX ans.

Cette découverte révolutionnaire indique une nouvelle route de migration pour les humains hors d’Afrique via la région du Levant. La présence de ces lacs dans le désert du sud de la Jordanie suggère un climat humide à cette période, soulignant la vulnérabilité de la région au changement climatique.

Cette recherche fournit des informations précieuses sur les mouvements des humains anciens et sur leur capacité à s’adapter aux conditions environnementales changeantes. Cela enrichit notre compréhension des modèles de migration humaine et des itinéraires empruntés au fur et à mesure que les humains se propagent à travers le monde.

Dans l’ensemble, cette étude met en lumière un chapitre important de l’histoire humaine, offrant de nouvelles perspectives sur la dynamique de la migration et l’impact du changement climatique sur les premières populations humaines. Les résultats de cette recherche ont le potentiel de remodeler notre compréhension de l’évolution humaine et des schémas migratoires de nos ancêtres.

Sources:

– Agence de presse jordanienne (Petra)