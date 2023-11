Étoiles à neutrons : une nouvelle source cosmique d’éléments lourds et de métaux précieux

Une étude révolutionnaire menée par le Dr Shing Chi Leung, professeur adjoint de physique à SUNY Poly, et une équipe de chercheurs de l'Université chinoise de Hong Kong a révélé une découverte passionnante concernant l'origine des éléments lourds et des métaux précieux dans l'univers. Publiées dans The Astrophysical Journal, leurs recherches indiquent que l'explosion d'une étoile à neutrons de faible masse pourrait être une source cosmique alternative pour des éléments comme les lanthanides, l'or et le platine.

Les étoiles à neutrons sont les restes d’étoiles massives qui ont atteint la fin de leur cycle évolutif. Lorsqu’une étoile dont la masse est comprise entre 10 et 25 fois celle du Soleil explose, elle laisse derrière elle un objet compact appelé étoile à neutrons. Ces étoiles à neutrons ont une masse comparable à celle du soleil mais un diamètre d'environ 20 km seulement, ce qui les rend incroyablement denses.

Traditionnellement, on pensait que la principale source de lanthanides et d’éléments lourds dans l’univers était la collision et la fusion de deux étoiles à neutrons. Cependant, la découverte récente suggère que même sans collision directe, une étoile à neutrons primaire dans un système binaire peut perdre de la masse au profit de son étoile à neutrons compagne à cause des forces de marée. Ce processus peut finalement déclencher des pulsations incontrôlées et une explosion.

Grâce à des simulations et des calculs approfondis, l’équipe a découvert que ces explosions peuvent synthétiser des éléments lourds comparables à ceux produits par le canal de fusion. La composition des éjectas résultants ressemble beaucoup à la composition solaire, notamment en termes d’éléments lourds. Cela indique que les étoiles à neutrons de faible masse pourraient jouer un rôle important dans l’explication de la répartition des éléments chimiques dans l’univers.

Ces recherches mettent non seulement en lumière l’origine des éléments lourds mais soulèvent également d’importantes questions sur l’évolution de l’univers. Il aborde le processus par lequel l’univers est passé principalement de l’hydrogène et de l’hélium à un ensemble diversifié de 118 éléments. Les lanthanides, étroitement associés à la technologie moderne, et les métaux précieux comme l’or et le platine, sont produits en abondance par ce canal cosmique.

À l’avenir, l’équipe prévoit d’étudier les perspectives d’observation de ces explosions et d’affiner davantage leurs simulations en améliorant la physique d’entrée. Leurs efforts visent à fournir une compréhension plus réaliste des processus impliqués et à élargir notre connaissance du cosmos.

