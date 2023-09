Des chercheurs développent un polymère doté d'un comportement thermosensible adaptatif

Des chercheurs du FAMU-FSU College of Engineering ont créé deux polymères étroitement liés qui présentent des réponses différentes aux températures élevées et basses. Ces polymères, composés de sulfoxyde et d'une petite variation structurelle, ont le potentiel d'un large éventail d'applications dans des domaines tels que la médecine, la synthèse des protéines et les revêtements protecteurs. Les résultats de leur étude ont été publiés dans la revue Macromolecules.

L'approche conventionnelle pour obtenir différents comportements thermiques dans les polymères nécessite de créer des polymères distincts pour chaque application. Cependant, les chercheurs ont pu développer un seul type de polymère pouvant être facilement adapté à différents travaux avec un minimum d’interférences. Cela représente une avancée significative dans l’ingénierie des polymères.

Les chercheurs ont découvert que la présence d’un groupe méthylène, une paire d’atomes d’hydrogène, provoquait une réaction différente des polymères aux variations de température. Une version est devenue soluble dans l’eau à basse température et insoluble à haute température, tandis que l’autre version a présenté le comportement opposé, se dissolvant à haute température.

En plus de cette découverte, l’équipe de recherche a également découvert un nouveau mécanisme qui régit le seuil de température critique de dissolution du polymère. Ils ont identifié que l'interaction dipôle-dipôle, l'attraction entre les pôles chargés positivement et négativement de différentes molécules, jouait un rôle dans la détermination de la température à laquelle le polymère se mélangerait dans l'eau.

Le polymère développé par les chercheurs présentait également un comportement thermique en deux étapes, subissant des changements de phase en deux étapes au lieu d'un changement en une seule phase. Cette caractéristique unique pourrait avoir des applications potentielles en médecine, comme la création d'une capsule de médicament qui se dissout dans la chaleur de l'estomac d'un patient en deux étapes, permettant ainsi une administration précise du médicament.

Cette recherche révolutionnaire ouvre de nouvelles possibilités pour l’ingénierie des polymères et le développement de matériaux dotés d’un comportement thermosensible adaptatif. Il démontre le potentiel de création de polymères polyvalents qui peuvent être facilement adaptés à diverses applications, offrant ainsi une approche plus efficace et plus rentable de la conception de polymères.

Sources:

– Macromolécules (2023). DOI : 10.1021/acs.macromol.3c01048

– Université d’État de Floride