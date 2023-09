Des chercheurs développent des nanopinces plasmoniques pour piéger des objets à l'échelle nanométrique

Des chercheurs de l’Université Vanderbilt ont développé une nouvelle technologie appelée « Pincettes électrohydrodynamiques induites par la géométrie » (GET), qui utilise des nanopinces plasmoniques pour piéger des objets à l’échelle nanométrique. Cette avancée, publiée dans Nature Communications, propose une méthode plus rapide et plus précise pour piéger des objets tels que des vésicules extracellulaires, qui jouent un rôle dans des maladies comme le cancer.

Les pinces optiques traditionnelles, qui manipulent la matière à l'échelle micrométrique, ont du mal avec les objets à l'échelle nanométrique en raison de la limite de diffraction de la lumière. Cependant, les chercheurs ont exploité la puissance de la plasmonique pour surmonter cette limitation. Les plasmoniques confinent la lumière à l'échelle nanométrique, fournissant ainsi une solution pour piéger les objets à l'échelle nanométrique. Cependant, le processus de piégeage des nanoparticules à proximité des structures plasmoniques peut prendre beaucoup de temps.

La technologie GET développée par Justus Ndukaife et Chuchuan Hong permet le piégeage et le positionnement rapides et parallèles d'objets biologiques à l'échelle nanométrique à proximité de cavités plasmoniques. Ceci est réalisé sans effets de chaleur nocifs et ne prend que quelques secondes. Les chercheurs notent que cette avancée marque une étape importante dans le piégeage optique à l’échelle nanométrique et ouvre la voie à une meilleure compréhension du rôle des vésicules extracellulaires dans des maladies comme le cancer.

Les travaux antérieurs de Ndukaife sur les anapoles optiques pour piéger les vésicules et les particules extracellulaires de taille nanométrique ont également été publiés dans Nano Letters. Ce nouveau développement développe ces découvertes et fournit une solution de piégeage évolutive pour des objets uniques de taille nanométrique.

La source:

– Chuchuan Hong et al, Piégeage évolutif de vésicules extracellulaires uniques de taille nanométrique à l'aide de la plasmonique, Nature Communications (2023). DOI : 10.1038/s41467-023-40549-7

- Université Vanderbilt