Un nouveau matériau prometteur dans la capture des particules aéroportées de COVID-19

Des scientifiques du Royaume-Uni ont créé un nouveau matériau susceptible d’améliorer les masques, les filtres à air et d’autres outils utilisés pour limiter la propagation du COVID-19. Le matériau est conçu pour capturer les particules de COVID-19 en suspension dans l’air et atténuer leur transmission.

Le virus SARS-CoV-2, responsable du COVID-19, est composé de matériel génétique recouvert de protéines, notamment de protéines Spike qui permettent au virus de se lier aux cellules humaines et de se répliquer. Des chercheurs de l’Université de Liverpool ont utilisé ces protéines de pointe pour développer une membrane composée de fibres de coton et de microsphères de silice amorphe. Ces microsphères de silice, mesurant 50 micromètres de diamètre, ont été choisies pour éviter l'inhalation et le détachement lors de la respiration.

Lors des tests, le matériau personnalisé en coton et silice a capturé jusqu'à 93 % des particules du SRAS-CoV-2 lorsqu'il est exposé à des protéines en aérosol, ce qui a entraîné une réduction de 65 % de la transmission des particules par rapport à un masque en coton conventionnel. L’ajout de silice n’a eu qu’un impact minime sur la respirabilité, avec une chute de pression de 6.2 % contre 8.4 % pour le masque en coton classique.

L’utilisation de gaze de coton traitée à la silice présente un grand potentiel comme alternative aux couvre-visages et aux filtres à air actuels. Il capture non seulement les particules virales mais maintient également la respirabilité. Les chercheurs suggèrent que ce matériau pourrait être utilisé dans les couvre-visages, les systèmes de filtration de l’air et même comme échantillonneur de bioaérosols.

Alors que le COVID-19 reste une préoccupation, les scientifiques du monde entier explorent des moyens innovants pour lutter contre sa transmission. Une autre équipe de l’Université du Kentucky a développé un matériau qui lie le virus à l’aide de protéines de pointe et le désactive au contact d’enzymes protéolytiques.

Cette recherche met en valeur les efforts continus pour améliorer les mesures de protection contre le COVID-19. En développant des matériaux qui capturent et neutralisent le virus, les scientifiques travaillent à rendre les espaces publics plus sûrs et à réduire les taux de transmission.

Sources:

– Chercheurs de l’Université de Liverpool

– Chercheurs de l’Université du Kentucky