Un capteur électrochimique flexible hautement sensible et stable pour la détection de biomarqueurs

Une équipe de chercheurs de la Penn State University a développé un capteur électrochimique flexible capable de détecter des biomarqueurs tels que le glucose dans la sueur. Le capteur est conçu pour être stable à long terme et très sensible, ce qui en fait un outil prometteur pour le diagnostic non invasif des maladies et l’évaluation des traitements.

Le capteur est basé sur du graphène poreux modifié par un nanocomposite, qui est traité au laser pour créer un nanocomposite conducteur stable. Ce traitement laser permet une excellente sensibilité de 1317.69 µA mm−1 cm−2 et une limite de détection ultra-basse de 0.079 µm pour la détection du glucose. Le capteur a également la capacité de détecter le pH et démontre une stabilité exceptionnelle, maintenant une sensibilité supérieure à 91 % pendant 21 jours.

En intégrant le capteur de glucose et de pH à un réseau microfluidique flexible d’échantillonnage de la sueur, les chercheurs ont pu détecter avec précision les niveaux de glucose dans le corps. Cette détection a été calibrée en mesurant simultanément le pH et la température, ce qui a permis une surveillance continue et précise de la glycémie sur le corps.

Avant ce développement, les capteurs de sueur étaient confrontés à des limitations telles qu’une faible sensibilité, une surface limitée et une mauvaise stabilité. La mesure des biomarqueurs dans la sueur présente des défis en raison de leurs faibles concentrations et de leur variabilité influencée par des facteurs tels que l'exercice, l'alimentation et l'environnement.

La sueur est une riche source de biomarqueurs, qui fournissent des informations précieuses sur la santé ou l’état pathologique d’un individu. Cette conception de capteur innovante répond aux limitations précédentes et offre une plate-forme peu coûteuse, hautement sensible et stable à long terme pour la détection de biomarqueurs. Il a le potentiel de révolutionner les méthodes de diagnostic non invasives et de permettre une surveillance continue de diverses maladies.

Penn State University

Graphène poreux modifié par des nanocomposites : matériau nanocomposite formé en combinant du graphène et d'autres matériaux pour améliorer la conductivité et la sensibilité des capteurs électrochimiques.

Biomarqueurs : substances qui indiquent l'état de santé ou une maladie du corps.

Traitement au laser : processus d'utilisation de la technologie laser pour modifier les propriétés des matériaux, comme la création de nanocomposites conducteurs stables dans cette étude.