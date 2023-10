Le développement de nouveaux carburants promet un transport et un stockage plus sûrs

Les chercheurs ont réalisé une avancée majeure dans la technologie des carburants en développant un carburant qui ne s'enflamme que lorsqu'un courant électrique est appliqué. Cette avancée pourrait potentiellement améliorer considérablement la sécurité du transport et du stockage du carburant.

Le carburant, décrit dans un article publié dans le Journal of the American Chemical Society, est constitué d'un carburant liquide contenant des molécules de carburant volatiles en suspension. Ces molécules s'enflamment au contact de l'oxygène et du feu, présentant un risque d'inflammation accidentelle. Cependant, en réduisant la source d’oxygène, les chercheurs ont découvert qu’ils pouvaient contrôler la combustion du carburant.

Le composant clé de ce nouveau carburant est un fluide ionique constitué d’une forme de sel liquéfié. Ce sel, qui a un point de fusion plus bas que le sel de table, constitue la base du combustible. Le chlore présent dans le fluide a été remplacé par du perchlorate, ce qui a donné naissance à une substance qui ne brûle qu'en présence d'un courant électrique. En ajustant la tension, les chercheurs ont pu contrôler l’intensité des flammes et la production d’énergie.

L’application de cette technologie s’étend au-delà du domaine des transports. Le carburant a le potentiel d’améliorer la sécurité des véhicules en intégrant un coupe-circuit qui peut arrêter automatiquement le moteur en cas d’urgence. Cette fonctionnalité pourrait s'avérer inestimable dans les situations où le conducteur ou le véhicule devient incapable.

Bien que le concept de ce nouveau carburant soit prometteur, des tests supplémentaires sont nécessaires pour déterminer son efficacité et sa compatibilité avec différents types de moteurs. Une fois ces tests terminés, le carburant pourrait être prêt à être commercialisé, révolutionnant ainsi la façon dont le carburant est stocké et utilisé.

En conclusion, ce développement révolutionnaire dans la technologie des carburants a le potentiel d’améliorer considérablement la sécurité du transport et du stockage. En utilisant un courant électrique comme source d’inflammation, les chercheurs ont créé un carburant à la fois contrôlable et plus sûr à manipuler. Avec des tests et des améliorations supplémentaires, cette technologie pourrait bientôt être mise en œuvre dans diverses industries, rendant les véhicules et les systèmes de carburant beaucoup plus sûrs.

