Des chercheurs développent une fibre optique biodégradable pour la mesure et la modulation du courant électrique dans le corps

Des chercheurs de l'Université d'État de Campinas, au Brésil, en collaboration avec des scientifiques de l'Institut de physique Gleb Wataghin et de l'Université Gunma au Japon, ont développé une fibre optique biocompatible et biodégradable à base d'agar, une substance gélatineuse dérivée d'algues rouges. La fibre peut être utilisée pour surveiller et moduler les signaux électriques dans le corps humain pour diverses applications médicales.

Les fibres optiques à base d'agar constituent une alternative aux technologies de télécommunications traditionnelles qui utilisent des fibres de verre ou de plastique. L'équipe de chercheurs a rempli des moules cylindriques avec des solutions de gélose pour créer la fibre optique. Lorsqu'elle est exposée à une lumière cohérente, la fibre produit des motifs lumineux granulaires appelés taches, qui sont influencés par les courants électriques traversant le support. En analysant ces perturbations dans les taches, l'ampleur et la direction des stimuli électriques peuvent être déterminées.

La recherche a démontré que la fibre optique à base d’agar-agar peut mesurer de manière fiable des courants électriques aussi petits que 100 microampères (μA). Les applications biomédicales potentielles de cette technologie sont vastes. Elle pourrait être utilisée comme alternative biodégradable aux électrodes conventionnelles pour surveiller les signaux bioélectriques dans le cerveau ou les muscles. Les signaux optiques capturés par la fibre pourraient être décodés pour diagnostiquer les perturbations. De plus, la fibre pourrait être intégrée aux interfaces homme-machine pour les technologies d’assistance ou de réadaptation.

Un avantage important de la fibre optique à base d'agar est sa biodégradabilité, qui élimine le besoin d'interventions chirurgicales pour son retrait. Les chercheurs pensent qu'en ajustant la composition chimique du matériau, ils peuvent améliorer la réponse du capteur. Ils envisagent également d’utiliser la moulabilité de l’agar pour créer des lentilles et d’autres dispositifs optiques sensibles au courant électrique.

Bien que cette recherche n’en soit qu’à ses débuts, elle pose une base solide pour le développement futur de dispositifs biomédicaux utilisant des fibres optiques biodégradables à base d’agar.

Source : Eric Fujiwara et al, Capteurs optiques à base d'agar pour les mesures de courant électrique, Rapports scientifiques (2023).