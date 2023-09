Des scientifiques du MIT utilisent le concept de réduction du bruit pour améliorer la cohérence des systèmes quantiques

Des chercheurs du MIT ont réalisé des progrès significatifs en prolongeant les temps de cohérence des bits quantiques (qubits), une étape cruciale dans le développement de dispositifs quantiques tels que les capteurs quantiques et les gyroscopes. L'équipe, dirigée par Ju Li et Paola Cappellaro, a utilisé un concept inspiré des écouteurs antibruit pour améliorer la cohérence des qubits de spin nucléaire. En caractérisant le bruit provoqué par la chaleur, les chercheurs ont pu mettre en œuvre une technique « d’écho déséquilibré » qui a augmenté les temps de cohérence de 150 microsecondes à 3 millisecondes.

L’approche utilisée par l’équipe impliquait de comprendre et d’annuler des sources spécifiques de bruit, de la même manière que les écouteurs antibruit éliminent les sons indésirables. Cette méthode a le potentiel d’améliorer considérablement les temps de cohérence des systèmes quantiques. Guoqing Wang, le premier auteur de l'étude, estime que des temps de cohérence encore plus longs pourraient être obtenus en explorant et en atténuant davantage d'autres sources de bruit.

Les résultats de l’étude devraient avoir un impact significatif sur le développement de dispositifs quantiques. Dmitry Budker, responsable de la section Matière-Antimatière de l'Institut Helmholtz de Mayence, salue l'approche innovante de l'équipe et estime qu'elle peut être facilement mise en œuvre dans des applications pratiques. Gregory Fuchs, professeur à l'Université Cornell, souligne également l'utilité de la recherche pour permettre la création d'ensembles de spins nucléaires à longue durée de vie pour diverses applications.

Les expériences menées par les chercheurs se sont concentrées sur un vaste ensemble de centres de lacunes d'azote (centres NV) dans le diamant, qui sont des candidats idéaux pour les capteurs quantiques et d'autres technologies quantiques. Le défi consistait à trouver un moyen de synchroniser les horloges des milliards de centres VN afin d'obtenir une meilleure cohérence. L’objectif est d’utiliser plusieurs horloges tout en préservant la cohérence de phase afin de conserver les informations quantiques pendant de plus longues périodes.

Cette recherche révolutionnaire ouvre de nouvelles possibilités dans le domaine de l’informatique quantique et ouvre la voie au développement de dispositifs quantiques plus efficaces et plus fiables.

Sources:

– Groupe d’ingénierie quantique du MIT

– Actualités du MIT