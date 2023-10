Nouvelle méthode développée pour étudier les réactions nucléaires sur les isotopes à vie courte impliqués dans les explosions stellaires

Les chercheurs ont mis au point une nouvelle technique pour étudier les réactions nucléaires qui alimentent les explosions stellaires. Cette méthode implique l’utilisation d’une chambre de projection temporelle cible active (AT-TPC) combinée à un spectromètre magnétique. L'étude, publiée dans Physical Review Letters, vise à étudier les noyaux à durée de vie courte et difficiles à examiner en laboratoire.

L'AT-TPC est capable de détecter et d'identifier les particules en suivant leur trajectoire lorsqu'elles se déplacent dans un espace rempli de gaz. D'autre part, le spectromètre magnétique collecte et identifie les particules qui sortent de cette zone remplie de gaz. Grâce à cette approche innovante, les scientifiques ont pu mesurer une réaction importante impliquant l'échange d'un neutron provenant d'une cible de deutérium avec un proton provenant d'un projectile radioactif, en l'occurrence l'oxygène 14.

Cette réaction spécifique est comparable au processus de capture d’électrons qui se produit lors des explosions d’étoiles massives. Comprendre ces phénomènes est crucial pour que les chercheurs puissent mieux comprendre comment ils façonnent l’univers et contribuent à la formation des éléments présents sur Terre.

Le succès de cette première mesure ouvre des possibilités de recherches futures sur les isotopes à vie courte, essentiels à la compréhension des événements astronomiques. Les réactions qui peuvent être étudiées grâce à cette technique ont un impact significatif sur l'évolution des étoiles qui explosent et des éléments qu'elles génèrent. Les futures investigations aborderont l’une des questions fondamentales de la physique nucléaire : l’origine des éléments.

La combinaison de la technique Active Target avec un spectromètre magnétique permet aux chercheurs d’explorer des noyaux radioactifs et de modéliser leur comportement dans des environnements stellaires. Au Laboratoire national du cyclotron supraconducteur (maintenant l'Installation pour les faisceaux d'isotopes rares), l'équipe a utilisé l'AT-TPC couplé au spectromètre magnétique S800 pour mesurer une réaction d'échange de charge entre un faisceau radioactif d'oxygène 14 et une cible de deutérium.

Ce type de mesure a été rendu possible grâce à la luminosité et à la sensibilité élevées de la technique Active Target, dans laquelle le matériau cible (dans ce cas, le deutérium gazeux) agit également comme milieu détecteur. L'AT-TPC était rempli de gaz deutérium et le faisceau radioactif d'oxygène 14 était généré par l'installation cyclotron couplée et injecté dans la chambre. Les deux protons de faible énergie issus de la réaction ont été détectés grâce à leurs traces, tandis que l'azote 14, qui s'est échappé du volume cible, a été détecté par le spectromètre S800.

Auparavant, de telles mesures n'étaient pas réalisables en raison des énergies extrêmement faibles des protons après la réaction, ce qui rendait leur observation difficile lors de l'utilisation d'une cible solide. Mais grâce à l'AT-TPC, les chercheurs peuvent désormais étudier cette réaction sur d'autres isotopes à vie courte disponibles à l'Installation de faisceaux d'isotopes rares.

L'étude a été réalisée par une collaboration de scientifiques de l'Université d'État du Michigan, de l'Université de Santiago en Espagne, de l'Université de Mayence en Allemagne, du Laboratoire national d'Argonne et du Laboratoire national d'Oak Ridge.

Source : S. Giraud et al, β+ Gamow-Teller Strengths from Unstable O14 via la (d,He2) Reaction in Inverse Kinematics, Physical Review Letters (2023). DOI : 10.1103/PhysRevLett.130.232301 [Département américain de l'Énergie]

La source:

Département américain de l'énergie. "Les chercheurs développent une nouvelle méthode pour étudier les réactions nucléaires sur les isotopes à vie courte impliqués dans les explosions d'étoiles." Phys.org, 12 octobre 2023.