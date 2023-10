Une technique révolutionnaire : des cellules neuronales imprimées en 3D imitent l'architecture du cerveau

Des chercheurs de l’Université d’Oxford ont développé une technique permettant d’imprimer en 3D des cellules neurales imitant l’architecture du cortex cérébral, ce qui pourrait conduire à des réparations sur mesure pour les personnes souffrant de lésions cérébrales. Les lésions cérébrales, telles que les traumatismes, les accidents vasculaires cérébraux et les tumeurs cérébrales, entraînent souvent des lésions du cortex cérébral, affectant la cognition, le mouvement et la communication. Avec environ 70 millions de personnes dans le monde qui souffrent chaque année de traumatismes crâniens, le besoin de traitements efficaces est crucial. Les thérapies régénératives tissulaires utilisant les propres cellules souches des patients offrent une solution prometteuse, mais jusqu'à présent, il n'existait aucune méthode permettant de garantir que les cellules souches implantées imitent avec précision l'architecture du cerveau.

Dans cette étude pionnière, les chercheurs ont utilisé des cellules souches neurales humaines pour créer un tissu cérébral à deux couches grâce à l’impression 3D. Une fois implantées dans des tranches de cerveau de souris, les cellules se sont intégrées au tissu hôte, à la fois structurellement et fonctionnellement. La structure corticale a été fabriquée à l’aide de cellules souches pluripotentes induites par l’homme (hiPSC), qui ont le potentiel de produire divers types de cellules présentes dans les tissus humains. Il est important de noter que les hiPSC peuvent être dérivées des propres cellules d'un patient, réduisant ainsi le risque de réponse immunitaire.

Les chercheurs prévoient d'affiner davantage la technique d'impression, dans le but de créer des tissus de cortex cérébral multicouches plus complexes qui ressemblent étroitement à l'architecture du cerveau humain. En plus de traiter les lésions cérébrales, ces tissus modifiés pourraient également être utilisés pour l’évaluation de médicaments, l’étude du développement cérébral et l’amélioration de la compréhension de la cognition.

Cette avancée s'appuie sur les travaux antérieurs de l'équipe consistant à inventer et à breveter des technologies d'impression 3D pour les tissus synthétiques et les cellules cultivées. Avec de nouveaux progrès, cette technique pourrait offrir de l’espoir aux personnes victimes de lésions cérébrales et avoir un impact significatif sur le domaine des neurosciences.

