Une nouvelle découverte révèle d’anciennes ondes radio provenant de galaxies il y a des milliards d’années

Une découverte récente des astronomes a dévoilé un phénomène fascinant datant d'il y a environ 8 milliards d'années : la détection d'ondes radio émanant d'une fusion de galaxies. Ce qui rend cette découverte vraiment remarquable, c'est qu'il s'agit du plus ancien exemple connu d'un événement qui a longtemps laissé les scientifiques perplexes : un sursaut radio rapide (FRB).

Cette explosion, d'une durée de moins d'une milliseconde, a libéré une quantité étonnante d'énergie équivalente à ce que notre soleil produit en trente ans. L'australien SKA Pathfinder, un radiotélescope situé en Australie occidentale, a initialement détecté l'explosion. Par la suite, le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral au Chili a déterminé son emplacement précis.

Caractérisés comme un type de rayonnement électromagnétique radiofréquence, les sursauts radio rapides représentent des sursauts d’énergie brefs mais intenses qui surpassent la plupart des autres sources d’ondes radio dans la vaste étendue de l’univers. Les ondes radio, qui possèdent les longueurs d'onde les plus longues du spectre électromagnétique, jouent un rôle crucial dans diverses observations astronomiques.

Alors que le co-responsable de l'étude, Ryan Shannon de l'Université de technologie de Swinburne en Australie, compare les ondes radio des FRB à celles utilisées dans les fours à micro-ondes, l'ampleur de cette sursaut est incomparable. En fait, l’énergie libérée par ce FRB serait suffisante pour mettre au micro-ondes « un bol de pop-corn deux fois plus grand que le soleil ».

Avant cette découverte, le plus ancien sursaut radio rapide connu remontait à 5 milliards d’années, ce qui rend cette découverte remarquablement plus ancienne de 3 milliards d’années. Comme l’univers lui-même a environ 13.8 milliards d’années, cet événement fournit des informations inestimables sur les premiers stades des formations et phénomènes galactiques.

De plus, outre son antiquité, cette explosion est également la plus lointaine jamais détectée parmi les FRB, en raison des grandes distances que les astronomes doivent parcourir pour étudier des objets et des événements d'un passé lointain.

Stuart Ryder de l'Université Macquarie en Australie, co-responsable de l'étude, remarque : « Nous savons maintenant que les sursauts radio rapides existent depuis plus de la moitié de l'âge de l'univers. »

Bien que la cause précise des FRB reste insaisissable, une théorie de pointe suggère que ces sursauts proviennent d’un type fascinant d’étoile à neutrons connu sous le nom de magnétar. Ces magnétars font partie des objets les plus extrêmes de l’univers et possèdent le potentiel de produire des explosions d’énergie extraordinaires.

Compte tenu de la fréquence des FRB, estimée à environ 100,000 XNUMX par jour dans tout l’univers, leur détection et leur étude ouvrent un immense potentiel pour mesurer et comprendre la répartition de la matière dans les vastes vides entre les galaxies.

En effet, ces sursauts représentent une frontière passionnante dans la recherche astronomique, promettant de découvrir de nouveaux secrets sur l’immense tapisserie cosmique de notre univers.

QFP

Que sont les sursauts radio rapides ?

Les sursauts radio rapides (FRB) sont de brefs éclats de rayonnement électromagnétique radiofréquence intense qui éclipsent la plupart des autres sources d'ondes radio dans l'univers. Ils durent moins d’une milliseconde mais peuvent libérer une énorme quantité d’énergie.

Quelle est l’importance de la récente découverte d’ondes radio anciennes ?

La découverte récente d'ondes radio provenant d'une fusion de galaxies il y a environ 8 milliards d'années représente le plus ancien exemple connu de sursauts radio rapides (FRB). Cette découverte met en lumière les premiers stades des formations et des événements galactiques, offrant ainsi des informations précieuses sur l'histoire de l'univers.

Quelle est la source des sursauts radio rapides ?

Bien que la source exacte des FRB reste incertaine, une théorie dominante suggère qu’ils proviennent d’un type extrême d’étoile à neutrons appelé magnétar. Ces magnétars possèdent la capacité de générer les intenses explosions d’énergie observées dans les FRB.

Les sursauts radio rapides sont-ils fréquents ?

On estime que des sursauts radio rapides se produisent environ 100,000 50 fois par jour quelque part dans l’univers. Cependant, le nombre de FRB détectés est relativement faible, avec seulement une cinquantaine environ, y compris l’explosion ancienne récemment découverte, remontant à leur galaxie d’origine.