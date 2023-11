Atteindre la durabilité : processus de recyclage innovant pour les polycarbonates d'origine biologique

Les déchets plastiques sont devenus une grave préoccupation pour notre environnement, ce qui a incité l'Union européenne à mettre en œuvre des mesures visant à réduire de 30 % la présence de microplastiques. Le recyclage des plastiques est considéré comme une solution viable pour lutter contre ce problème. Des chercheurs de l'Institut de recherche chimique de Catalogne (ICIQ) ont récemment développé un procédé nouveau et durable pour recycler les polycarbonates biosourcés, un type de plastique souvent utilisé dans les applications médicales, de construction et automobiles.

Traditionnellement, les plastiques sont fabriqués à partir de polymères, qui sont de grosses molécules formées par l'union de molécules plus petites appelées monomères. Le processus de recyclage idéal impliquerait la dégradation contrôlée des polymères en produits plus petits et leur repolymérisation ultérieure en plastiques fonctionnels. L'équipe de l'ICIQ s'est concentrée sur le développement d'un procédé circulaire de dépolymérisation et de repolymérisation des polycarbonates, utilisant le catalyseur TBD (triazabicyclodécène).

Cette approche innovante offre plusieurs avantages. Premièrement, cela contribue à une économie circulaire plus durable en minimisant l’utilisation de produits chimiques. De plus, l’étude utilise un polycarbonate biosourcé dérivé du limonène et du dioxyde de carbone, ce qui en fait une alternative viable aux matériaux à base de pétrole. Bien que ce polycarbonate spécifique ait une biodégradabilité extrêmement faible, l'approche catalytique présentée dans cette recherche accélère de façon exponentielle le processus de dégradation, le rendant commercialement viable pour le recyclage.

L’importance de cette découverte réside dans son application potentielle dans les matériaux adhésifs et de revêtement comme alternative aux produits à base de pétrole. L'ICIQ a déjà déposé un brevet pour l'utilisation du polycarbonate limonène dans ces applications spécifiques. Le nouveau processus de recyclage améliore la valeur et le potentiel du polycarbonate biosourcé, car il offre une recyclabilité facile dans des conditions pratiques.

La collaboration entre le groupe de recherche expérimentale dirigé par le professeur Arjan Kleij, l'équipe informatique dirigée par le professeur Carles Bo et les activités de développement de polymères du département ICIQ KTT, dirigé par le Dr Fernando Bravo, témoigne de la puissance de la coopération interdisciplinaire. dans la recherche. En combinant diverses connaissances et approches, cette collaboration aborde les défis de manière globale et innovante, conduisant au développement de solutions efficaces.

En conclusion, le processus de recyclage durable des polycarbonates biosourcés présenté par l'ICIQ marque une étape importante vers une approche plus respectueuse de l'environnement envers les plastiques. Cette méthode innovante répond non seulement au problème urgent de l’accumulation des déchets plastiques, mais libère également le potentiel des matériaux biosourcés dans diverses industries. Grâce à une recherche et une collaboration continues, nous pouvons progresser davantage vers un avenir plus durable.

FAQ:

Q : Quel est le but de cette recherche ?

R : L'objectif est de développer un processus durable pour le recyclage des polycarbonates biosourcés, un type de plastique.

Q : Comment fonctionne le processus de recyclage ?

R : Le processus implique la dépolymérisation et la repolymérisation des polycarbonates à l'aide d'un catalyseur appelé TBD.

Q : Quels sont les avantages de ce processus de recyclage ?

R : Le processus contribue à une économie circulaire plus durable en minimisant l'utilisation de produits chimiques et offre une recyclabilité facile dans des conditions pratiques.

Q : Quelle est l’application potentielle du polycarbonate recyclé ?

R : Le polycarbonate recyclé peut être utilisé dans les matériaux adhésifs et de revêtement comme alternative aux produits à base de pétrole.

Q : Quelle est l’importance de la collaboration entre les groupes de recherche ?

R : La collaboration permet l’intégration de diverses connaissances et approches, conduisant à des solutions complètes et innovantes.