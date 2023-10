Un matériau révolutionnaire : quatre fois plus résistant que l'acier et cinq fois plus léger

Un matériau révolutionnaire a été développé par des chercheurs et des scientifiques des matériaux de l'UConn, de l'Université de Columbia et du Brookhaven National Lab. Ce matériau est censé révolutionner diverses industries, notamment la construction automobile et la création de gilets pare-balles. Ce matériau serait quatre fois plus résistant que l’acier tout en étant jusqu’à cinq fois plus léger.

Les chercheurs ont utilisé un échafaudage d’ADN pour créer ce matériau remarquable, permettant la formation d’une silice nanostructurée complexe, semblable au verre. Alors que le verre est généralement considéré comme fragile en raison de défauts dans sa structure, ce nouveau matériau élimine bon nombre de ces défauts, ce qui donne lieu à un matériau plus résistant qui ressemble à l'acier en termes de durabilité.

Le processus de création d’un grand morceau de verre impeccable est un défi ; par conséquent, les chercheurs ont utilisé des morceaux de verre de taille nanométrique et les ont assemblés pour former un cadre semblable à un cadre. Chaque pièce était recouverte d’un revêtement de verre épais de quelques centaines d’atomes. L'espace vide entre les pièces contribue à la solidité et à la légèreté du matériau.

Ce nouveau matériau présente un immense potentiel pour les constructeurs automobiles, car il surpasse l’acier en termes de résistance tout en étant nettement plus léger. Cela pourrait conduire à la création de véhicules à la fois plus sûrs et plus économes en carburant, révolutionnant ainsi l’industrie automobile.

De plus, la résistance supérieure du matériau le rend parfaitement adapté aux gilets pare-balles. Il pourrait offrir une protection renforcée aux forces de l’ordre et au personnel militaire, sauvant ainsi potentiellement des vies sur le champ de bataille ou lors de missions dangereuses.

L'étude détaillant ce matériel révolutionnaire a été publiée dans la revue Cell Reports Physical Science en juillet de cette année. D'autres recherches et développements sont attendus à mesure que les scientifiques explorent tout le potentiel et les applications de ce matériau extraordinaire.

