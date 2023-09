Le dispositif optique offre une élimination sûre des agents pathogènes sur les surfaces

Des chercheurs de l'Université d'Osaka ont développé un dispositif optique utilisant du nitrure d'aluminium capable de générer une lumière ultraviolette profonde (UV) pour éliminer efficacement les agents pathogènes sur les surfaces. L’appareil fonctionne à l’aide d’un processus appelé « génération de seconde harmonique », qui combine deux photons de lumière visible pour créer un photon unique avec deux fois plus d’énergie et de fréquence dans la gamme UV profonde.

La plupart des matériaux transparents ne permettent pas aux photons d'interagir les uns avec les autres, mais les propriétés non linéaires du nitrure d'aluminium permettent l'apparition efficace d'une génération de deuxième harmonique dans un guide d'ondes de moins d'un micron de large. Les chercheurs ont utilisé un contrôle précis de l'orientation des cristaux, en empruntant des techniques de traitement des semi-conducteurs, pour fabriquer le dispositif et générer une lumière UV profonde dans une plage étroite qui peut tuer les germes tout en étant pratiquement sans danger pour les humains.

Contrairement aux méthodes traditionnelles qui reposent sur des lampes excimer ou des LED émettant directement une lumière UV profonde, ce nouveau dispositif offre une efficacité améliorée et une durée de vie plus longue. Il répond au problème de l’exposition des cellules humaines à des longueurs d’onde nocives de lumière UV. Les chercheurs visent à développer et à affiner davantage la technologie afin de créer des appareils commerciaux compacts et économes en énergie pour la désinfection UV en profondeur.

Cette avancée offre un potentiel prometteur dans la lutte contre la propagation d’agents pathogènes pathogènes, en particulier dans le contexte de la pandémie actuelle de COVID-19. En fournissant un moyen sûr et efficace de désinfection des surfaces, ce dispositif optique peut contribuer à créer des environnements plus propres et plus sains.

Source : Université d'Osaka