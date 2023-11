Des chercheurs développent une molécule innovante pour lutter contre les bactéries résistantes aux médicaments

Des chercheurs de l’Université Maynooth ont réalisé une avancée significative dans la lutte contre les bactéries résistantes aux médicaments. La résistance aux antimicrobiens (RAM) est une préoccupation croissante à mesure que les bactéries, virus, champignons et parasites évoluent et deviennent résistants aux médecines traditionnelles. Cela constitue une menace majeure pour la santé publique, rendant les infections plus difficiles à traiter et augmentant le risque de maladie grave et de décès. En réponse à ce besoin scientifique urgent, une équipe de chercheurs internationaux a réussi à créer une nouvelle molécule susceptible de combattre efficacement les bactéries résistantes aux médicaments.

Les chercheurs ont utilisé les principes de la chimie supramoléculaire, un domaine d’étude scientifique spécialisé qui explore les interactions entre molécules, pour réaliser cette avancée. En exploitant ces principes, l’équipe a découvert des molécules qui tuent efficacement les bactéries tout en présentant une très faible toxicité pour les cellules humaines saines. Cette approche innovante pourrait ouvrir la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques pour résoudre le problème des infections pharmacorésistantes.

La recherche, publiée dans la revue Chem, coïncide avec la Semaine mondiale de sensibilisation à la RAM, une campagne mondiale menée par l'Organisation mondiale de la santé. La campagne vise à sensibiliser et à faire comprendre la résistance aux antimicrobiens afin de réduire l’émergence et la propagation des infections pharmacorésistantes. L’impact de la RAM est important, avec plus de 1.2 million de personnes décédées en 2019 à cause d’infections bactériennes résistantes aux antibiotiques. Cette recherche laisse espérer le développement de nouveaux agents antimicrobiens capables de combattre les bactéries résistantes aux médicaments, sauvant ainsi potentiellement des millions de vies chaque année.

Le chercheur principal Luke Brennan de l'Université de Maynooth a souligné l'importance de cette découverte pour faire progresser notre compréhension de diverses maladies, du cancer à la mucoviscidose. Les travaux de l'équipe reposent sur l'utilisation de transporteurs d'ions synthétiques, qui permettent au sel de pénétrer dans les cellules bactériennes. Cet afflux de sel perturbe l’équilibre délicat des ions à l’intérieur des cellules, provoquant des événements biochimiques qui conduisent finalement à la mort des cellules bactériennes. Même les souches de bactéries résistantes aux antibiotiques actuellement disponibles, comme le SARM, sont vulnérables à cette approche thérapeutique non conventionnelle.

Cette avancée constitue une base pour le développement de transporteurs d’anions comme alternative prometteuse aux antibiotiques traditionnels. Alors que le problème de la résistance aux antimicrobiens continue de s’aggraver, le besoin de nouvelles stratégies thérapeutiques n’a jamais été aussi pressant. La collaboration entre chimistes et biologistes dans le développement de nouveaux agents antimicrobiens met en évidence le potentiel des approches interdisciplinaires pour relever les défis de santé mondiaux.

Questions fréquemment posées:

Qu’est-ce que la résistance aux antimicrobiens ?

La résistance aux antimicrobiens (RAM) survient lorsque des micro-organismes, tels que des bactéries, des virus, des champignons et des parasites, évoluent et deviennent résistants aux médicaments utilisés pour traiter les infections. Cela rend les infections plus difficiles à traiter, augmentant ainsi le risque de maladie grave et de décès.

Pourquoi la recherche sur les bactéries résistantes aux médicaments est-elle importante ?

La recherche sur les bactéries résistantes aux médicaments est essentielle car les antibiotiques conventionnels deviennent moins efficaces contre ces infections. Si rien n’est fait, la montée des bactéries résistantes aux médicaments pourrait conduire à une crise sanitaire mondiale, les infections devenant de plus en plus difficiles à traiter.

Qu'est-ce que la chimie supramoléculaire ?

La chimie supramoléculaire est un domaine d'étude qui se concentre sur les interactions entre molécules. Il explore la manière dont les molécules peuvent s’assembler et interagir pour former des structures ou des systèmes fonctionnels plus grands. Dans le cadre de cette recherche, la chimie supramoléculaire a été utilisée pour découvrir des molécules qui tuent efficacement les bactéries tout en minimisant la toxicité pour les cellules humaines saines.

Comment fonctionne la nouvelle molécule ?

La nouvelle molécule développée par les chercheurs perturbe l’équilibre délicat des ions à l’intérieur des cellules bactériennes en permettant au sel de pénétrer dans les cellules. Cette perturbation entraîne une série d’événements biochimiques qui aboutissent finalement à la mort des cellules bactériennes. Même les souches de bactéries résistantes aux médicaments, comme le SARM, sont vulnérables à cette nouvelle approche thérapeutique.

Quelle est la signification de cette recherche ?

Cette recherche est importante car elle offre une solution potentielle au problème croissant des bactéries résistantes aux médicaments. En développant une molécule innovante capable de tuer efficacement les bactéries tout en minimisant la toxicité pour les cellules humaines saines, les chercheurs ont ouvert la voie au développement de nouveaux agents antimicrobiens. Ces agents pourraient aider à combattre les infections pharmacorésistantes et à sauver des millions de vies dans le monde.