Mélasse synthétique : une avancée en biotechnologie industrielle

Des scientifiques du Brésil et d'Europe ont développé une mélasse synthétique parfaitement connue et reproductible, qui peut être utilisée dans divers processus industriels. La mélasse, un sous-produit de la production de sucre brut, est couramment utilisée dans des industries telles que la production d'éthanol-carburant. Cependant, les compositions variables et inconnues de la mélasse naturelle ont posé des défis à la recherche scientifique et aux applications industrielles.

Les chercheurs, financés par la FAPESP, ont cherché à créer une formule de levure qui imite étroitement la levure industrielle utilisée dans la transformation de la mélasse. Grâce à leur étude, ils ont développé une mélasse synthétique standardisée qui peut être utilisée comme milieu de culture pour les micro-organismes dans les laboratoires du monde entier. Cela permet une comparaison plus facile des résultats et l’étude d’inhibiteurs de croissance ou de composants nutritionnels spécifiques.

La méthodologie employée impliquait de combiner les données de la littérature avec des recherches antérieures pour créer de la mélasse synthétique avec une composition entièrement définie. Les composants ont été analysés dans des groupes nutritionnels distincts et des ajustements ont été apportés pour garantir un comportement de levure similaire à celui observé dans la mélasse réelle. L’étude a également révélé que le milieu de culture de levure couramment utilisé, le YPS, ne permet pas une comparaison physiologique précise.

Les résultats de cette étude offrent des avantages significatifs tant pour l’utilisation industrielle que pour la recherche scientifique. La préparation de mélasse synthétique peut désormais être ajustée en fonction d'exigences spécifiques, permettant aux chercheurs de développer de nouveaux bioprocédés basés sur la mélasse de canne à sucre, une matière première cruciale en biotechnologie industrielle.

Cette percée devrait ouvrir la voie à de nouveaux progrès dans l’utilisation de la mélasse dans diverses industries. L'équipe de recherche était composée de scientifiques d'institutions brésiliennes, dont l'Université de São Paulo et l'Université d'État de Campinas, ainsi que de chercheurs européens de l'Université technique du Danemark et de la startup allemande Nosh.bio GmbH.

Dans l’ensemble, le développement de mélasses synthétiques entièrement connues change la donne dans le domaine de la biotechnologie industrielle, permettant des recherches plus précises et facilitant l’innovation dans les bioprocédés.

Sources:

– Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

– EurekAlerte !