Des scientifiques cartographient le premier système visuel d’une petite guêpe parasite

Des neuroscientifiques du Flatiron Institute de New York ont ​​réussi à cartographier le premier système visuel d'une guêpe parasite microscopique. À l’aide de techniques d’imagerie avancées, les chercheurs ont reconstruit l’ensemble du système – depuis les yeux de la guêpe jusqu’aux neurones de son cerveau – au niveau synaptique, ce qui en fait la première fois qu’un tel système est entièrement reconstruit à partir d’un seul spécimen.

Malgré sa petite taille, la guêpe présente des comportements complexes comme le vol, mettant en évidence la remarquable complexité de son petit cerveau. Les neuroscientifiques impliqués dans l’étude ont été étonnés par le niveau de complexité présent dans un si petit cerveau. Ils ont découvert que le cerveau de la guêpe est semblable à des cerveaux plus gros, mais plus simple et plus petit.

Les chercheurs pensent que l’étude du cerveau des insectes peut fournir des informations précieuses sur le fonctionnement de cerveaux plus gros, y compris le cerveau humain. En comprenant les principes qui sous-tendent les circuits neuronaux chez les insectes, les scientifiques peuvent appliquer ces connaissances aux outils avancés d’intelligence artificielle. Les capacités du cerveau humain dépassent celles de l’intelligence artificielle, et en découvrant la « sauce secrète » de la biologie, les chercheurs espèrent construire une meilleure IA.

L'équipe du Flatiron Institute a collaboré avec des chercheurs du campus de recherche Janelia du Howard Hughes Medical Institute et de l'Université d'État de Moscou pour cette étude. Ils ont choisi la guêpe parasite Megaphragma viggianii comme sujet de leurs recherches en raison de sa taille microscopique et de sa capacité à voler et à localiser les œufs de thrips, un insecte sur lequel elle pond ses propres œufs.

Cartographier le premier système visuel de la guêpe représentait un défi de taille pour les chercheurs, qui ont utilisé des faisceaux d'ions et des microscopes électroniques pour créer une carte détaillée. Les méthodes précédentes impliquaient l’utilisation de plusieurs spécimens, ce qui entraînait des variations entre les cartes individuelles. Cette avancée permet de mieux comprendre comment les différentes parties de l'œil de la guêpe contribuent à sa vue.

À l’avenir, les chercheurs prévoient d’étendre leurs efforts de cartographie à l’ensemble du cerveau de la guêpe. Ils pensent qu’en étudiant les cerveaux les plus élémentaires du règne animal, ils peuvent identifier les règles et les mécanismes qui régissent les comportements complexes, offrant ainsi un aperçu du fonctionnement cérébral et potentiellement améliorant la technologie de l’IA.

