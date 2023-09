L'avancement des systèmes photocatalytiques hautement efficaces pour le traitement de l'eau

By

Une étude collaborative entre des partenaires universitaires et industriels a abouti au développement d’un système photocatalytique très efficace pour le traitement de l’eau. Ce système utilise un photocatalyseur TiO2 avec une structure nanoporeuse hautement ordonnée, couplé à des LED UVA, de minces films d'eau et un lavage à l'eau. L’objectif de cette recherche est de créer un réacteur photocatalytique simple, évolutif et économe en énergie pour des applications pratiques dans le traitement de l’eau.

Les réacteurs photocatalytiques traditionnels utilisent souvent des matériaux nanopoudres, qui présentent des limites en termes d'efficacité et d'évolutivité. L’enjeu consiste à répartir efficacement une grande quantité de photocatalyseur sous forme de poudre dans l’eau et à assurer sa filtration complète avant de rejeter l’eau traitée dans l’environnement. Pour surmonter ce problème, les chercheurs ont utilisé un photocatalyseur immobilisé cultivé directement sur un substrat en titane, éliminant ainsi le besoin d'ultrafiltration et assurant la stabilité mécanique du photocatalyseur.

L’ajout de minces films d’eau et le lavage à l’eau aident à maintenir la saturation en oxygène dans le photoréacteur, réduisant ainsi la recombinaison électron-trou. Lors d'un test d'application réel, le réacteur photocatalytique a réussi à nettoyer un spa très utilisé sans utiliser de produits chimiques. Sur une période de deux mois, aucune augmentation du composé organique total (COT) et de la demande chimique en oxygène (DCO) n'a été observée, indiquant l'oxydation complète des entités organiques et biologiques présentes dans l'eau.

Les chercheurs et l'entreprise à l'origine de ce développement visent à faire progresser les technologies respectueuses de l'environnement pour le traitement de l'eau. La conception simple et l'évolutivité du photoréacteur, ainsi que l'utilisation de LED UVA hautement stables et économes en énergie, le rendent adapté aux applications industrielles.

Les recherches futures se concentreront sur l’amélioration des performances du système dans diverses conditions d’eau, en particulier sur les interférences ioniques dans les environnements salins. De plus, les chercheurs explorent l’utilisation potentielle de cette technologie de processus d’oxydation avancée (AOP) pour la destruction des PFAS (produits chimiques éternels).

Ce développement nous rapproche de la réalisation de systèmes photocatalytiques hautement efficaces et pratiques pour le traitement de l’eau, promettant une approche plus durable de purification de l’eau des polluants organiques et biologiques.

Source : Chimie industrielle et matériaux (DOI : 10.1039/D3IM00053B)