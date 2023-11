Un nouveau projet de recherche explore le passé et l'avenir de la perte de glace dans l'Antarctique occidental

By

Une collaboration internationale révolutionnaire, connue sous le nom de « Sensibilité du WAIS à 2 °C » (SWAIS2C), est en cours pour faire la lumière sur la réponse de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental (WAIS) au changement climatique dans le passé et sur sa trajectoire future. Le projet vise à récupérer des échantillons de sédiments sous la plate-forme de glace de Ross, la plus grande plate-forme de glace de la Terre.

Les scientifiques pensent que comprendre comment l'Antarctique occidental a réagi aux périodes plus chaudes de l'histoire de la Terre peut donner un aperçu de son comportement dans un avenir plus chaud. Le WAIS est actuellement confronté à des menaces importantes en raison de la fonte des océans, provoquée par le réchauffement des eaux profondes s'écoulant vers et autour de l'Antarctique.

La recherche indique que le flux croissant d’eau chaude et profonde accélérera la fonte du WAIS dans les décennies à venir, quelles que soient les futures émissions de gaz à effet de serre. Cela pose des défis aux communautés côtières des régions de basse altitude qui planifient déjà et s'adaptent à l'élévation du niveau de la mer.

Alors que certaines régions du WAIS, comme la plateforme de glace de Ross, sont caractérisées par des cavités océaniques froides, d’autres connaissent un réchauffement. La modélisation de la calotte glaciaire montre que dans des scénarios à faibles émissions, qui visent à limiter le réchauffement à 2°C au-dessus des valeurs préindustrielles, ces grandes plates-formes de glace et le WAIS peuvent rester en grande partie intacts.

Cependant, les observations et la collecte de données dans les régions clés de l'Antarctique, comme sous la plate-forme de glace de Ross, sont limitées. Le projet SWAIS2C vise à combler ce manque de connaissances en forant à travers la banquise et en récupérant les sédiments du fond marin. Ces sédiments contiennent des informations climatiques précieuses sur les périodes plus chaudes passées, offrant un aperçu de la réponse de la calotte glaciaire aux changements climatiques antérieurs.

Ce projet ambitieux rassemble des scientifiques, des foreurs, des ingénieurs et des communicateurs scientifiques pour mieux comprendre la mécanique océanique actuelle et la dynamique de la calotte glaciaire, ainsi que pour découvrir les archives géologiques du WAIS. En analysant les échantillons récupérés, les chercheurs espèrent identifier des épisodes d’amincissement et de désintégration de la banquise dans le passé, ce qui pourrait éclairer les prévisions sur la perte future de glace.

Ce projet de recherche contribue à notre compréhension plus large de l’impact du réchauffement climatique sur la calotte glaciaire de l’Antarctique et améliore notre capacité à atténuer et à nous adapter à l’élévation du niveau de la mer provoquée par sa fonte.

Foire aux Questions

Qu'est-ce que la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental (WAIS) ? La calotte glaciaire de l’Antarctique occidental est une masse de glace recouvrant la partie occidentale de l’Antarctique, située sur terre. C'est l'une des deux principales calottes glaciaires de l'Antarctique, l'autre étant la calotte glaciaire de l'Antarctique de l'Est. Pourquoi le WAIS est-il vulnérable à la fonte des océans ? Le WAIS est vulnérable à la fonte provoquée par l'océan, car les eaux chaudes et profondes s'écoulent vers et autour de l'Antarctique, ce qui entraîne la fonte des plates-formes de glace qui soutiennent et retiennent la glace terrestre de la calotte glaciaire. Quelle est l’importance du projet SWAIS2C ? Le projet SWAIS2C vise à récupérer les sédiments du fond marin sous la plate-forme de glace de Ross, dans l'ouest de l'Antarctique. Ces sédiments contiennent des informations climatiques précieuses sur les périodes plus chaudes passées, permettant aux scientifiques de mieux comprendre la réponse de la calotte glaciaire aux changements climatiques antérieurs et de faire des prédictions sur son comportement futur. Comment le projet SWAIS2C peut-il aider les communautés côtières ? En améliorant notre compréhension du comportement passé et futur du WAIS, le projet SWAIS2C peut fournir des informations précieuses aux communautés côtières des régions de basse altitude menacées par l'élévation du niveau de la mer. Ces connaissances peuvent faciliter les efforts de planification et d’adaptation pour faire face aux changements inévitables.