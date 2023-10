Des scientifiques capturent des protons en train de se dissocier à l’aide d’une caméra électronique ultrarapide

Des chercheurs du Laboratoire national des accélérateurs SLAC du Département de l'énergie et de l'Université de Stanford ont utilisé avec succès la diffraction électronique ultrarapide (UED) pour observer le mouvement des atomes d'hydrogène dans les molécules d'ammoniac. Les résultats de l'équipe, publiés dans Physical Review Letters, démontrent le potentiel de l'UED dans le suivi des atomes d'hydrogène et des transferts de protons.

Les transferts de protons sont fondamentaux dans de nombreuses réactions chimiques et biologiques, telles que la catalyse enzymatique et les pompes à protons dans les cellules. Comprendre les changements structurels lors des transferts de protons est crucial mais difficile en raison de leur nature rapide, se produisant en quelques femtosecondes. Les méthodes actuelles, comme l’envoi de rayons X sur des molécules, ont des limites car les rayons X interagissent avec les électrons et non avec les noyaux atomiques.

Pour surmonter ces limitations, les chercheurs ont utilisé le MeV-UED du SLAC, une caméra à diffraction électronique ultrarapide. L’équipe a dissocié l’une des liaisons hydrogène-azote de l’ammoniac à l’aide de la lumière ultraviolette, puis a dirigé un faisceau d’électrons à travers la molécule pour capturer les électrons diffractés. Cela leur a permis d'observer la séparation de l'atome d'hydrogène du noyau d'azote et les changements structurels qui en résultent dans la molécule.

Avoir accès aux données sur les électrons et les noyaux dans la même expérience s’avère extrêmement précieux. En déterminant quel composant initie la dissociation des atomes, les chercheurs peuvent mieux comprendre le processus des réactions de dissociation.

La capacité de suivre les protons en cours de dissociation a des implications importantes pour la compréhension des mécanismes de transfert de protons en chimie et en biologie. Les méthodes traditionnelles telles que la cristallographie aux rayons X et la cryomicroscopie électronique peinent à détecter les protons, ce qui fait de l'UED une approche prometteuse.

Dans de futures expériences, les chercheurs prévoient d'utiliser les rayons X du laser à rayons X du SLAC, la source de lumière cohérente Linac (LCLS), pour comparer les résultats. Ils visent également à accroître l’intensité du faisceau d’électrons et à améliorer la résolution temporelle pour résoudre les différentes étapes de la dissociation des protons.

Ces recherches ouvrent de nouvelles possibilités pour étudier les transferts d’hydrogène et percer les mystères des réactions chimiques clés dans divers processus biologiques.

Source : Laboratoire national des accélérateurs du SLAC

Référence:

Elio G. Champenois et al, Dynamique structurelle électronique femtoseconde et hydrogène dans l'ammoniac imagée avec diffraction électronique ultrarapide, Physical Review Letters (2023). DOI : 10.1103/PhysRevLett.131.143001