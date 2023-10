Deux planètes géantes glacées entrent en collision dans un spectacle de lumière éblouissant

Lors d’un événement astronomique fascinant, deux exoplanètes géantes glacées sont entrées en collision dans un éclat de lumière, émettant des panaches de poussière qui ont été observés par un astronome amateur sur les réseaux sociaux. Ces planètes sont situées à environ 1,800 21 années-lumière de la Terre et se sont écrasées autour d’une étoile semblable au Soleil. La brillante rémanence de la collision s’est déplacée devant l’étoile, la faisant s’atténuer avec le temps. L'étoile a été nommée ASASSN-XNUMXqj en hommage au réseau de télescopes qui a initialement détecté la décoloration de la lumière visible de l'étoile.

L'astronome amateur a remarqué que l'étoile s'éclaircissait sur une période de 1,000 XNUMX jours, ce qui a incité une équipe d'astronomes internationaux à étudier plus en profondeur le phénomène. La courbe de lumière de l'étoile a révélé que sa luminosité avait doublé dans l'infrarouge trois ans avant de commencer à s'estomper dans la lumière visible. Le Dr Matthew Kenworthy, co-auteur principal de l'étude de l'Observatoire de Leiden aux Pays-Bas, a décrit les conséquences potentielles d'une telle collision, déclarant que le reste ressemblerait à une étoile, bien que plus faible et sept fois plus grand que l'étoile principale. étoile dans le système.

Pendant deux ans, un réseau d’astronomes professionnels et amateurs a surveillé de près l’étoile pour déceler tout changement dans sa luminosité. Le Dr Simon Lock, co-auteur principal de l'Université de Bristol, a expliqué que leurs calculs et leurs modèles informatiques indiquent que la température, la taille et la durée du matériau brillant observé correspondent à la collision de deux exoplanètes géantes de glace.

On s’attend à ce que le nuage de poussière résultant de la collision se propage le long de l’orbite du reste créé. Ce reste finira par devenir une nouvelle planète, et la matière qui l’entoure se condensera probablement et formera un ensemble de lunes qui orbiteront autour d’elle. La lumière du nuage de poussière peut être détectée à l'aide de télescopes au sol ainsi que du télescope spatial James Webb de la NASA. Les astronomes suivront de près les développements de cet événement fascinant.

