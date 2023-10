Des astronomes découvrent une collision entre des planètes géantes dans un système spatial lointain

La publication d'un astronome amateur sur les réseaux sociaux a conduit à la découverte inattendue d'une violente collision entre deux exoplanètes géantes dans un système spatial lointain, situé à 1,800 XNUMX années-lumière de la Terre. La collision a créé une éblouissante explosion de lumière et de poussière émanant des deux planètes glacées.

La découverte a été faite lorsqu'un passionné a remarqué une anomalie dans la courbe de lumière d'une étoile semblable au soleil et a alerté un réseau d'astronomes professionnels et amateurs. L’étoile, nommée ASASSN-21qj, avait connu une augmentation significative de sa luminosité dans les longueurs d’onde infrarouges, trois ans avant de commencer à s’estomper dans la lumière visible.

Grâce à des observations et des analyses intensives, les chercheurs ont déterminé que l’explication la plus probable de la lueur infrarouge était une collision entre deux exoplanètes géantes de glace. Des simulations et des calculs informatiques ont révélé que la taille et la température du matériau brillant, ainsi que la durée de la lueur, correspondaient à la collision de ces planètes.

Au fil du temps, le nuage de débris résultant de l’impact s’est déplacé devant l’étoile, provoquant une atténuation visible de sa luminosité. Les astronomes prédisent qu'au cours des prochaines années, le nuage de poussière se dispersera le long de l'orbite des restes de la collision. Cette diffusion de la lumière pourrait potentiellement être détectée à l'aide de télescopes au sol et du télescope spatial James Webb (JWST) basé dans l'espace.

Les chercheurs sont ravis d’assister aux développements ultérieurs de ce système. Ils spéculent que la masse de matière entourant le reste de la collision pourrait se condenser pour former une série de lunes qui orbiteraient autour de la planète nouvellement formée.

Les résultats de cette étude, intitulée « Rémanence d’une collision planétaire et transit du nuage de débris résultant », ont été publiés dans la revue Nature.

Sources : Nature