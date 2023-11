De nouvelles recherches révèlent le potentiel de prévention de l’effondrement de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental

Un projet de recherche international révolutionnaire, connu sous le nom de Sensibilité de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental à deux degrés de réchauffement (SWAIS2C), a mis en lumière la possibilité de prévenir l’effondrement de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental (WAIS). Une récente modélisation de la calotte glaciaire menée par un groupe de scientifiques et de chercheurs estimés indique que le WAIS, qui devrait perdre de la masse en raison du changement climatique et du réchauffement global des océans, est toujours récupérable.

Contrairement à la croyance populaire, les chercheurs ont découvert que la préservation des plus grandes plates-formes de glace de la Terre – celles de Ross et de Ronne-Filchner – est cruciale pour stabiliser les vastes régions de glace de l'intérieur de l'Antarctique occidental. Même si certaines cavités océaniques situées sous les plates-formes de glace se réchauffent déjà, il existe encore des régions où la glace reste froide, ce qui laisse espérer la préservation de la calotte glaciaire.

Sur la base des données existantes, les scientifiques affirment que si nous parvenons à maintenir les niveaux de réchauffement climatique proches ou inférieurs à deux degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, les grandes plates-formes de glace et le WAIS resteront en grande partie intacts. Cette constatation correspond au seuil de 1.5 degré Celsius fixé dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat de 2015. Si ce seuil n’est pas franchi, la contribution totale de la calotte glaciaire de l’Antarctique à l’élévation du niveau de la mer d’ici 2100 pourrait être limitée à une fourchette de 0.12 à 0.44 mètres.

Cependant, étant donné la trajectoire actuelle, où les températures mondiales à la surface devraient dépasser le seuil de 1.5 degré, il existe un risque que la fonte de la calotte glaciaire fasse monter le niveau de la mer jusqu'à trois mètres. L’effondrement du WAIS aurait des conséquences désastreuses, notamment des inondations généralisées et le déplacement des communautés côtières.

Pour répondre à cette préoccupation pressante, le projet SWAIS2C a entrepris une mission vitale visant à récupérer des informations environnementales essentielles à partir de la glace et des sédiments sur deux sites différents de la plateforme de glace de Ross. Cette initiative révolutionnaire consiste à forer profondément dans les fonds marins de l'Antarctique, à une distance considérable d'une base majeure et à proximité du centre du WAIS. En collectant des carottes de sédiments et en analysant la façon dont la plate-forme de glace réagit aux variations de température, le projet vise à acquérir une compréhension globale de la sensibilité de la plate-forme de glace de Ross et du WAIS au réchauffement passé.

Cette nouvelle recherche donne de l'espoir pour la préservation du WAIS et souligne le rôle crucial de la collaboration internationale dans la lutte contre le changement climatique. En acquérant une compréhension plus approfondie des plates-formes de glace et de leurs réponses au réchauffement, nous pouvons travailler à la mise en œuvre de mesures efficaces pour atténuer l'effondrement potentiel et les conséquences dévastatrices du WAIS sur les communautés côtières du monde entier.

