Les scientifiques développent un outil basé sur les bactéries pour comprendre la relation entre la structure et la fonction des organites cellulaires

Des chercheurs de l’Université Johns Hopkins ont développé un outil basé sur les bactéries pour étudier la relation entre la structure et la fonction des organites cellulaires. L'outil cible et démantèle la membrane externe des organites, permettant aux scientifiques d'étudier comment les changements de forme affectent la fonction des organites. Les résultats de l’étude, axée sur les mitochondries, les corps de Golgi et le noyau, ont été publiés dans Cell Reports.

Les mitochondries sont connues comme les centrales énergétiques des cellules, tandis que les corps de Golgi agissent comme des usines et des conditionneurs de protéines, et le noyau sert de centre de contrôle d'une cellule. Une observation intéressante faite par les chercheurs est que les changements de forme peuvent affecter la fonction des organites. Par exemple, chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, les mitochondries deviennent hypertrophiées et désorganisées, et chez celles souffrant d'un vieillissement accéléré, le noyau est déformé.

L'outil développé par les chercheurs, appelé ActuAtor, utilise la bactérie Listeria pour cibler et briser les membranes organites à l'intérieur de la cellule. Les méthodes précédentes pour étudier les organites impliquaient de sonder la cellule de l’extérieur, mais ActuAtor permet un ciblage et une manipulation précis depuis l’intérieur de la cellule. Les chercheurs ont démontré l'efficacité d'ActuAtor en fragmentant avec succès les mitochondries des cellules épithéliales humaines.

De plus, ActuAtor a été réutilisé pour disperser les agrégats de protéines qui s'accumulent dans les cellules sous un stress environnemental, tel que des changements de température ou un manque d'oxygène. Les chercheurs pensent que cette application de l’outil pourrait avoir des implications dans le traitement des maladies neurodégénératives comme la SLA, caractérisées par l’agrégation de protéines dans les cellules cérébrales.

Cet outil basé sur les bactéries propose une nouvelle approche pour étudier la relation entre la structure des organites et leur fonction au sein des cellules. Des recherches plus approfondies utilisant ActuAtor pourraient faire la lumière sur la façon dont les changements dans la forme des organites impactent les processus cellulaires et contribuent au développement de diverses maladies.

Source : École de médecine de l'Université Johns Hopkins [Aucune URL fournie]