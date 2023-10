Les réseaux de cages à carbone pourraient révolutionner la supraconductivité à haute température

Dans une recherche révolutionnaire publiée dans Advanced Science, des scientifiques de l’Institut de technologie avancée de Shenzhen ont fait une prédiction étonnante. En explorant le potentiel des réseaux de cages à carbone, les chercheurs ont proposé la possibilité d’atteindre une supraconductivité supérieure à 100 K – une température historique qui dépasserait les carbures conventionnels.

La supraconductivité est un phénomène dans lequel certains matériaux peuvent conduire le courant électrique avec une résistance nulle, permettant ainsi une transmission efficace de l'électricité sans aucune perte d'énergie. Cependant, la plupart des supraconducteurs nécessitent des températures extrêmement basses pour présenter ce comportement. La découverte de matériaux capables d’atteindre la supraconductivité à des températures plus élevées est vitale pour faire progresser la technologie, car elle pourrait conduire à des réseaux électriques plus efficaces, à des ordinateurs plus rapides et à des aimants plus puissants.

Les chercheurs ont utilisé des calculs de principes premiers pour concevoir des carbures présentant les caractéristiques structurelles des réseaux de cages à carbone. Ces structures, appelées C24 et C32, comportent des unités interconnectées en forme de cage qui créent des formations cristallines. En introduisant des dopants métalliques dans ces réseaux de cages à carbone, les chercheurs ont prédit l’émergence d’une supraconductivité à haute température.

Les résultats ont été stupéfiants. Les cristaux du réseau de cages C24 dopés avec divers métaux, notamment Na, Mg, Al, In et Tl, ont présenté une supraconductivité supérieure à 100 K. Il s'agit d'une réalisation remarquable, car elle dépasse la température critique de 77 K, le point d'ébullition de l'azote liquide. .

Ce qui distingue les structures du réseau de cages de carbone, c'est le fort couplage électron-phonon qu'elles présentent, qui crée de puissantes interactions entre les électrons et les vibrations dans le réseau cristallin. Ces interactions sont cruciales pour l’émergence de la supraconductivité. Les chercheurs ont découvert que le choix des métaux et leur concentration dans les réseaux de cages à carbone jouaient un rôle important dans la détermination des propriétés supraconductrices.

Cette recherche ouvre des possibilités passionnantes pour le développement de supraconducteurs à haute température. Il offre aux scientifiques une nouvelle voie prometteuse pour explorer et inspirer de nouvelles recherches sur les carbures comme base des supraconducteurs à haute Tc.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que la supraconductivité ?

R : La supraconductivité est un phénomène dans lequel certains matériaux peuvent conduire le courant électrique avec une résistance nulle, permettant ainsi une transmission efficace de l'électricité sans aucune perte d'énergie.

Q : Pourquoi est-il important d’obtenir une supraconductivité à haute température ?

R : La supraconductivité à haute température est cruciale pour faire progresser la technologie, car elle pourrait conduire à des réseaux électriques plus efficaces, à des ordinateurs plus rapides et à des aimants plus puissants.

Q : Que sont les réseaux de cages à carbone ?

R : Les réseaux de cages de carbone sont des structures de carbone comportant des unités interconnectées en forme de cage, créant des formations cristallines uniques.

Q : Qu’est-ce qui distingue les structures de réseau de cages à carbone ?

R : Les structures de réseau en cage de carbone présentent un fort couplage électron-phonon, entraînant de puissantes interactions entre les électrons et les vibrations dans le réseau cristallin.

Q : Comment les chercheurs ont-ils atteint la supraconductivité à haute température dans les réseaux de cages à carbone ?

R : Les chercheurs ont introduit des dopants métalliques dans les réseaux de cages de carbone, entraînant l'émergence d'une supraconductivité à haute température.

Q : Quels métaux ont été utilisés pour obtenir une supraconductivité à haute température dans les réseaux de cages à carbone ?

R : Les chercheurs ont utilisé des métaux tels que Na, Mg, Al, In et Tl pour obtenir une supraconductivité à haute température dans les réseaux de cages à carbone.

Q : Quelle est l’importance d’atteindre une supraconductivité supérieure à 100 K ?

R : Atteindre une supraconductivité supérieure à 100 K surpasse les carbures conventionnels et ouvre de nouvelles possibilités pour le développement de supraconducteurs à haute température.