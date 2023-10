Des chercheurs progressent dans la transformation des diamants en simulateurs quantiques

Des scientifiques de l'Université de Washington à Saint-Louis ont fait des progrès significatifs dans la transformation des diamants en simulateurs quantiques, selon une étude publiée dans Physical Review Letters. Dirigée par le professeur adjoint de physique Chong Zu, l'équipe a utilisé les diamants comme système quantique en les bombardant d'atomes d'azote pour créer des défauts dans la structure cristalline. Ces failles ont ensuite été remplies d’électrons possédant des propriétés quantiques telles que le spin et le magnétisme.

Grâce à cette structure cristalline imparfaite, les chercheurs ont pu simuler une dynamique quantique complexe, une tâche incroyablement difficile pour les ordinateurs classiques. Les systèmes quantiques ont des dimensions exponentiellement croissantes avec chaque particule ajoutée, ce qui les rend difficiles à simuler à l'aide de méthodes informatiques traditionnelles. Cependant, en concevant un système quantique contrôlable au sein des diamants, l’équipe a pu simuler directement les phénomènes quantiques et observer les résultats.

Le système créé par Zu et son équipe a pu maintenir sa stabilité pendant 10 millisecondes, ce qui représente une période de temps prolongée dans le monde quantique. Contrairement à d’autres simulateurs quantiques qui nécessitent des températures ultra-froides, ce système à base de diamant fonctionne à température ambiante. Pour éviter la thermalisation, où le système absorbe une énergie excessive et perd ses caractéristiques quantiques uniques, les chercheurs ont piloté le système suffisamment rapidement pour retarder ce processus et maintenir la stabilité.

Ces progrès dans les simulateurs quantiques basés sur le diamant ouvrent de nouvelles possibilités pour étudier la physique quantique à N corps, prédire les phénomènes émergents et développer des capteurs quantiques de plus en plus sensibles. Plus un système quantique peut maintenir son état quantique longtemps, plus sa sensibilité est élevée. Zu et son équipe collaborent avec d'autres scientifiques pour acquérir de nouvelles connaissances dans diverses disciplines, notamment la physique, les sciences de la Terre et la biologie.

Cette recherche met en valeur le potentiel des diamants en tant que ressource précieuse dans le domaine de l’informatique quantique et de la simulation. En exploitant les propriétés quantiques de ces cristaux, les scientifiques peuvent explorer davantage le fonctionnement complexe du monde quantique et développer des applications pratiques dans un large éventail de domaines.

Guanghui He et al, Préthermalisation quasi-floquetée dans un ensemble de spin dipolaire désordonné dans Diamond, Physical Review Letters (2023). DOI : 10.1103/PhysRevLett.131.130401

Université de Washington à St. Louis