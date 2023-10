Des chercheurs impriment en 3D une roue de rover pour la mission lunaire de la NASA

By

Des chercheurs du Laboratoire national d'Oak Ridge (ORNL), en partenariat avec la NASA, ont imprimé avec succès en 3D un prototype de roue pour un rover lunaire, démontrant ainsi les capacités de la fabrication additive pour l'exploration spatiale. La roue imprimée en 3D a été calquée sur la conception des roues utilisées dans le Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) de la NASA, qui devrait être envoyé sur la Lune en 2024.

Bien que la roue prototype ne soit pas utilisée dans la mission réelle de la NASA, elle a été créée pour répondre aux mêmes spécifications de conception que les roues VIPER. L’objectif est de valider la méthode de conception et de fabrication et potentiellement d’utiliser cette technologie pour les futurs rovers lunaires et martiens. Les chercheurs prévoient d’effectuer des tests supplémentaires pour garantir l’efficacité de la roue imprimée en 3D.

La fabrication additive offre plusieurs avantages pour l’exploration spatiale, notamment la réduction de la consommation d’énergie, du gaspillage de matériaux et des délais de livraison. Il permet des conceptions complexes et la personnalisation des propriétés des matériaux. L'installation de démonstration de fabrication (MDF) d'ORNL a été à l'avant-garde de la recherche et du développement en matière de fabrication additive, travaillant sur diverses applications dans différents secteurs.

Le prototype de la roue du rover a été produit à l’aide d’une imprimante 3D spécialisée chez ORNL. L'imprimante a utilisé des lasers coordonnés et une plaque de construction rotative pour faire fondre sélectivement la poudre métallique dans la forme souhaitée. Cette imprimante est unique dans sa capacité à imprimer des objets volumineux tandis que les étapes se déroulent simultanément et en continu, augmentant ainsi les taux de production et l'efficacité.

Le succès de ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration entre l'ORNL et la NASA. Selon Brian Gibson, le chercheur qui a dirigé le projet, la collaboration avec la NASA a propulsé la technologie vers l'avant et a créé une avancée majeure. Le prototype de roue, fabriqué à partir d'un alliage à base de nickel, présente les capacités de la fabrication additive, permettant une plus grande complexité dans la conception de la jante sans coûts supplémentaires ni difficultés de fabrication.

L'expertise des chercheurs en automatisation des processus et en contrôle des machines, ainsi que l'utilisation de logiciels développés à l'ORNL, ont contribué au succès du projet. Le logiciel a découpé la conception de la roue en couches et a équilibré la charge de travail entre les lasers pour atteindre un taux de production élevé.

Cette percée dans la technologie d’impression 3D pourrait avoir des implications significatives pour les futures missions d’exploration spatiale. La capacité de produire rapidement et de manière rentable des pièces spécialisées grâce à la fabrication additive pourrait révolutionner le processus de fabrication pour les applications spatiales.

