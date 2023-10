Des chercheurs impriment en 3D un prototype de roue du Moon Rover avec la NASA

Des chercheurs du Laboratoire national d'Oak Ridge (ORNL) du ministère de l'Énergie ont collaboré avec la NASA pour imprimer avec succès en 3D un prototype de roue de rover lunaire basé sur une conception utilisée par la NASA. Ce projet démontre le potentiel de la fabrication additive pour créer des pièces spécialisées nécessaires à l'exploration spatiale.

Le prototype de roue imprimé en 3D a été calqué sur les roues légères du Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) de la NASA, qui devrait être envoyé sur la Lune en 2024 pour cartographier la glace et les ressources potentielles du pôle sud de la Lune. Bien que le prototype ne soit pas utilisé dans la mission elle-même, il a été créé pour répondre aux mêmes spécifications de conception que les roues fabriquées pour VIPER.

L'équipe ORNL a utilisé une imprimante 3D spécialisée avec deux lasers coordonnés et une plaque de construction rotative pour faire fondre sélectivement la poudre métallique et créer la forme conçue de la roue. Ce processus de fabrication additive a permis une plus grande complexité de conception et l'incorporation de davantage de fonctionnalités dans une seule pièce, tout en réduisant le temps et la main d'œuvre nécessaires.

La fabrication additive offre plusieurs avantages pour l’exploration spatiale, notamment une réduction de la consommation d’énergie, du gaspillage de matériaux et des délais de livraison, ainsi que la possibilité d’adapter les propriétés des matériaux. L'installation de démonstration de fabrication (MDF) d'ORNL est à l'avant-garde du développement de cette technologie pour diverses applications dans les secteurs de l'énergie propre, des transports et de la fabrication depuis plus d'une décennie.

Le succès de ce projet met en évidence l’importance de la collaboration interagences et son rôle dans la promotion de la technologie de fabrication additive. Le prototype de roue constitue une étape importante dans le développement de cette technologie pour les applications d’exploration spatiale.

Des tests et une validation supplémentaires des performances de la roue imprimée en 3D seront effectués par la NASA pour la comparer à une roue de fabrication traditionnelle qui sera utilisée lors de la prochaine mission lunaire. Ce projet ouvre la voie à l’utilisation potentielle de la fabrication additive dans les futurs rovers lunaires ou martiens, ainsi que dans d’autres applications spatiales.

