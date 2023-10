Des chercheurs développent un patch de capteur portable pour surveiller en permanence les niveaux d'antibiotiques

Des chercheurs des laboratoires nationaux Sandia ont créé un capteur portable capable de surveiller en permanence les niveaux d'un antibiotique important appelé vancomycine. La vancomycine est considérée comme un antibiotique de « dernière ligne de défense » utilisé pour traiter les infections bactériennes graves. Une surveillance continue est cruciale pour la vancomycine car il existe une plage étroite dans laquelle elle tue efficacement les bactéries sans nuire au patient.

Le patch capteur se compose de micro-aiguilles et de capteurs à l’échelle nanométrique. Les micro-aiguilles, couramment utilisées dans les stylos à insuline, sont modifiées avec des fils d'or, des électrodes de référence et des contre-électrodes. Les chercheurs attachent chimiquement des capteurs à l’échelle nanométrique, appelés aptamères, à la surface exposée des fils d’or. Ces aptamères sont des brins d'ADN qui changent de forme lorsqu'ils se lient à la vancomycine, entraînant une augmentation du courant électrique détecté par le système de capteurs.

Pour tester l’efficacité du patch capteur, les chercheurs ont mené des expériences avec une solution saline et du sang de vache non dilué. Le système a détecté avec succès la vancomycine dans ces solutions. De plus, les chercheurs ont testé la fonctionnalité du patch en l’insérant dans la peau de porc et en surveillant le signal électronique. Le patch a maintenu son signal et a également détecté avec succès la vancomycine dans ce test.

La prochaine étape pour les chercheurs consiste à s'associer à un autre groupe de recherche pour tester le système de patch capteur chez l'homme ou d'autres animaux pendant une période prolongée. Si elle s’avère efficace, cette technologie pourrait avoir des implications significatives dans le domaine de la santé. Cela pourrait permettre aux prestataires de soins de santé de surveiller les niveaux d’antibiotiques chez les patients en temps réel, permettant ainsi un traitement plus efficace et personnalisé. En outre, des systèmes similaires avec différents aptamères d'ADN pourraient être développés pour surveiller d'autres protéines ou molécules dans le corps, contribuant ainsi au diagnostic rapide des maladies et à l'amélioration du triage d'urgence.

Source : Journal des biocapteurs et de la bioélectronique

Remarque : cet article est un résumé de la source originale et ne contient aucune citation ni URL.