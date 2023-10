Nouvelles connaissances sur les mécanismes moléculaires des infections fongiques

Les recherches menées par une équipe de l'Université Heinrich Heine de Düsseldorf (HHU) ont découvert un mécanisme important dans la régulation des infections fongiques au niveau moléculaire. Les infections fongiques peuvent avoir de graves conséquences pour les humains, les animaux et les plantes, ce qui rend crucial le développement de stratégies de défense efficaces. L’étude s’est concentrée sur la compréhension de la régulation de l’ARN des agents pathogènes fongiques, un domaine qui reste mal compris.

L'équipe de recherche, en collaboration avec des groupes de Francfort et d'Aix-la-Chapelle, a utilisé une technique de marquage de l'ARN pour étudier le rôle d'une protéine de liaison à l'ARN appelée Khd4 dans la croissance des hyphes infectieux, la forme de champignon ressemblant à un filament qui déclenche l'infection. Ils ont découvert que Khd4 régule la croissance des hyphes infectieux en contrôlant la stabilité de l’ARNm, qui à son tour régule le trafic membranaire – l’échange de matériaux entre le champignon et son environnement.

Ce nouveau concept réglementaire ouvre des opportunités pour développer de nouveaux agents antifongiques ciblant les protéines liant l’ARN. En ciblant ces protéines, il pourrait être possible de perturber la stabilité des ARNm et d’inhiber la croissance des hyphes infectieux. Cela pourrait conduire au développement de fongicides plus efficaces.

L'étude a été menée grâce à une étroite collaboration entre diverses installations du HHU et des partenaires externes. L'équipe de recherche comprenait Srimeenakshi Sankaranarayanan, auteur principal et titulaire d'un doctorat. étudiant et le Dr Carl Haag, qui s'est concentré sur la comparaison des champignons pathogènes végétaux et humains. Le séquençage de l'ARN a été réalisé au centre de recherche médicale biologique du HHU et l'analyse bioinformatique a été réalisée par le Dr Kathi Zarnack de l'université Goethe de Francfort-sur-le-Main.

Les résultats de la recherche soulignent l’importance de la collaboration interdisciplinaire, avec une intégration étroite des aspects théoriques et expérimentaux. Cette approche collaborative a été facilitée par le Centre de recherche collaborative « MibiNet », créé en 2023. La contribution du professeur Dr Anna Matuszyńska de l'Université technologique d'Aix-la-Chapelle (RWTH) a également joué un rôle déterminant dans le succès du projet.

Dans l’ensemble, cette étude fournit de nouvelles informations sur les mécanismes moléculaires des infections fongiques et propose des cibles potentielles pour le développement de nouveaux agents antifongiques. Des recherches plus approfondies dans ce domaine pourraient conduire à des stratégies plus efficaces pour lutter contre les maladies fongiques chez les humains, les animaux et les plantes.

Source : Actes de l’Académie nationale des sciences (2023). DOI : 10.1073/pnas.2301731120