De nouvelles recherches suggèrent que le mercure diminue

Des recherches récentes indiquent que la planète Mercure continue de se contracter et de rétrécir. On pense que Mercure a commencé à se contracter il y a au moins trois milliards d’années et que le taux de contraction pourrait avoir diminué avec le temps. Les modèles et les observations suggèrent que le rayon de la planète pourrait avoir diminué jusqu'à 7 kilomètres. La contraction de la planète a conduit à la formation de longues structures tectoniques appelées escarpements lobés à sa surface.

En étudiant les données de la mission Messenger de la NASA (2011-2015), Benjamin Man, étudiant chercheur à l'Open University, a découvert de petits reliefs appelés grabens sur Mercure. Les grabens sont de petits reliefs peu profonds qui ne devraient pas survivre avant des centaines de millions d’années. En mesurant la profondeur des grabens et en calculant leur temps de formation, les chercheurs ont découvert que bon nombre de ces caractéristiques se sont probablement formées au cours des dernières centaines de millions d'années.

La présence de ces grabens sur de grandes structures tectoniques de compression indique que le tectonisme récent, c'est-à-dire la formation de failles ou le plissement de la couche externe d'une planète, est répandu sur Mercure. Cette découverte fournit des preuves solides de la contraction continue de la planète jusqu’à nos jours.

L'étude, publiée dans Nature Geoscience, soulève des questions sur les propriétés thermochimiques de l'intérieur de Mercure et souligne la nécessité d'investigations plus approfondies. La prochaine mission BepiColombo, une mission conjointe européenne et japonaise dont le lancement est prévu en 2026, fournira des images plus détaillées de la surface de Mercure, permettant aux chercheurs de clarifier l'ampleur et l'étendue des récents mouvements de failles sur la planète.

