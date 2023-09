Des recherches suggèrent que Mars contient beaucoup moins de minéraux que la Terre

By

Une nouvelle étude révèle que Mars possède un nombre de minéraux nettement inférieur à celui de la Terre. Alors qu’il existe environ 6,000 161 minéraux connus sur Terre, Mars n’en a enregistré que 50 au cours de plus de XNUMX ans d’investigation.

L'étude, menée par Hazen et al, a analysé la formation et l'évolution des minéraux sur Mars sur la base de missions passées et d'analyses de météorites martiennes. Les chercheurs ont identifié 20 modes de formation minérale sur Mars, alors que la Terre en compte 57.

Au début de l’histoire des deux planètes, les minéraux se sont formés de manière similaire. Les premiers minéraux sur Terre et sur Mars se sont probablement cristallisés directement à partir du refroidissement du magma. L'activité hydrothermale a également joué un rôle dans la formation de minéraux sur les deux planètes. Cependant, la Terre a traversé de vastes étapes de diversification il y a des milliards d’années en raison de la tectonique des plaques et du développement de la vie, processus qui n’ont pas été observés sur Mars.

Les résultats suggèrent que Mars disposait de moins de voies de formation minérale que la Terre. Même s'il est possible qu'il existe des phases minérales non découvertes sur Mars, on estime que le nombre total de minéraux martiens est nettement inférieur à celui de la Terre.

L'étude, publiée dans le Journal of Geophysical Research: Planets, met en lumière les différences entre les compositions minérales de Mars et de la Terre. Comprendre ces distinctions peut fournir des informations précieuses sur l’histoire géologique et l’habitabilité potentielle de Mars.

Cette recherche a été rendue possible grâce à l’analyse des données des missions passées sur Mars et à l’étude des météorites martiennes. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer et comprendre pleinement la diversité minéralogique de la planète rouge.

