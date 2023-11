Une découverte rare dans la science quantique ouvre le potentiel d’un changement parfait dans les appareils quantiques

Les scientifiques quantiques ont fait une découverte révolutionnaire qui pourrait révolutionner le domaine de la technologie quantique. Leurs recherches, dirigées par l'Université de Bristol et publiées dans Science, ont découvert un phénomène rare au sein d'un métal unidimensionnel unique appelé bronze violet. Cette découverte a le potentiel de débloquer la création d’un « commutateur parfait » dans les dispositifs quantiques, capable de passer de manière transparente entre le statut d’isolant et celui de supraconducteur.

Dans l’étude, les chercheurs ont découvert que de minuscules changements dans le matériau, tels qu’une exposition à la chaleur ou à la lumière, pouvaient déclencher une transition instantanée d’un état isolant à conductivité nulle à un état supraconducteur à conductivité illimitée, et vice versa. Cette remarquable polyvalence polarisée, connue sous le nom de « symétrie émergente », pourrait ouvrir la voie au développement d’interrupteurs marche/arrêt idéaux dans la future technologie quantique.

L'auteur principal Nigel Hussey, professeur de physique à l'Université de Bristol, a exprimé son enthousiasme quant aux implications potentielles de cette découverte. Il a expliqué que ce voyage a commencé il y a 13 ans lorsque deux doctorants. les étudiants ont mesuré la magnétorésistance du bronze violet. L'absence d'explication cohérente sur le comportement du matériau a conduit à mettre les données de côté jusqu'à une rencontre fortuite avec le physicien Piotr Chudzinski en 2017.

Le Dr Chudzinski a proposé une théorie impliquant une interférence entre des électrons de conduction et des particules composites appelées excitons sombres, qui expliquerait la reprise résistive observée dans le bronze violet. En collaborant à une expérience pour tester cette théorie, les chercheurs ont confirmé la validité de la proposition du Dr Chudzinski.

Les chercheurs ont également découvert que la résistance du matériau dépendait linéairement de la température et était indépendante de la direction du courant ou du champ magnétique. Cette observation les a laissés perplexes jusqu'à ce qu'ils émettent l'hypothèse que la transition du matériau entre un isolant et un supraconducteur pourrait être due à l'interaction entre les porteurs de charge et les excitons.

Cette symétrie émergente, dans laquelle le matériau peut présenter un comportement à la fois isolant et supraconducteur, est un phénomène rare et jamais observé auparavant dans un métal. Cela s’apparente à un tour de magie dans lequel une figure déformée se transforme en une sphère parfaitement symétrique.

À l’avenir, les chercheurs prévoient d’explorer les applications potentielles de cette nouvelle compréhension de la symétrie émergente. En exploitant la « nervosité » du comportement du matériau, ils pensent qu'il pourrait être possible de créer des commutateurs dans des circuits quantiques qui subissent des changements significatifs de résistance lorsqu'ils sont exposés à de petits stimuli.

Cette recherche révolutionnaire ouvre de nouvelles voies pour le développement de dispositifs quantiques et ouvre la voie à des progrès transformateurs dans la technologie quantique.

QFP

Qu’est-ce que la symétrie émergente ?

La symétrie émergente est un phénomène dans lequel un matériau présente un comportement à la fois isolant et supraconducteur lorsque sa température diminue. Cette situation unique est sans précédent dans le domaine des métaux et pourrait avoir des implications significatives pour les dispositifs quantiques.

Pourquoi la découverte du commutateur parfait est-elle importante ?

Le commutateur parfait, qui passe de manière transparente entre isolant et supraconducteur, a le potentiel de révolutionner le domaine de la technologie quantique. Cela pourrait permettre le développement de dispositifs quantiques plus efficaces et plus polyvalents avec un large éventail d’applications.

Comment a été faite la découverte ?

La découverte a été réalisée grâce à une combinaison de mesures expérimentales et d’analyses théoriques. Les chercheurs ont étudié la magnétorésistance du bronze violet et ont collaboré avec des physiciens pour proposer et tester des théories expliquant le comportement complexe de ce matériau.