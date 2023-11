Percée quantique : Purple Bronze ouvre de nouvelles possibilités pour les appareils quantiques

Les scientifiques quantiques ont fait une découverte révolutionnaire qui pourrait révolutionner la technologie quantique. Une équipe de chercheurs de l’Université de Bristol a identifié un phénomène rare dans le bronze violet qui pourrait être la clé de la création d’un « interrupteur parfait » dans les dispositifs quantiques. Ce commutateur serait capable de passer rapidement d’un état isolant à un état supraconducteur.

Le bronze violet est un métal unidimensionnel unique composé de chaînes d'atomes conductrices individuelles. Les chercheurs ont découvert que ce matériau présente deux états électroniques opposés, offrant un niveau de polyvalence connu sous le nom de « symétrie émergente ». Cela signifie que même les plus petits changements dans le matériau, tels qu’un stimulus thermique ou lumineux, peuvent déclencher une transition instantanée entre un état isolant à conductivité nulle et un supraconducteur à conductivité illimitée, et vice versa.

L'auteur principal Nigel Hussey, professeur de physique à l'Université de Bristol, a exprimé son enthousiasme face à cette découverte, déclarant : « C'est une découverte vraiment passionnante qui pourrait constituer une transition parfaite pour les dispositifs quantiques de demain. »

Le parcours de l'équipe a commencé il y a 13 ans lorsque deux doctorants, Xiaofeng Xu et Nick Wakeham, ont mesuré pour la première fois la magnétorésistance du bronze violet. Les données sont restées dormantes et non publiées jusqu'à une rencontre fortuite en 2017. Le professeur Hussey a assisté à un séminaire du physicien Dr Piotr Chudzinski sur le bronze violet et a partagé ses données avec lui. Ensemble, ils proposent une expérience qui confirme la théorie de Chudzinski.

Ce qui rend cette découverte encore plus remarquable est l’existence d’une « symétrie émergente » lors des transitions du matériau entre les états isolant et supraconducteur. La rupture de symétrie, généralement observée dans les systèmes électroniques lors du refroidissement, est un phénomène bien connu. Cependant, l’émergence d’une symétrie dans un métal lorsque la température diminue, comme on l’observe dans le bronze violet, est extrêmement rare et sans précédent.

Le Dr Chudzinski a comparé ce phénomène à un tour de magie, dans lequel une figure terne et déformée se transforme en une sphère parfaitement symétrique. Il a décrit le bronze violet comme la figure et la nature elle-même comme le magicien.

Cette avancée ouvre de nouvelles possibilités pour la technologie quantique. En exploitant les propriétés uniques du bronze violet, il pourrait être possible de créer des commutateurs dans des circuits quantiques capables de subir des changements de résistance importants avec le plus petit des stimuli.

Avec les recherches en cours sur le bronze violet et le phénomène émergent de symétrie, l’avenir recèle un immense potentiel pour le développement de dispositifs quantiques efficaces et performants.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu’est-ce que le bronze violet ?

Le bronze violet est un métal unidimensionnel composé de chaînes d’atomes conductrices individuelles.

2. Quelle est l’importance des recherches menées par l’Université de Bristol ?

La recherche a identifié un phénomène rare dans le bronze violet appelé « symétrie émergente » qui pourrait conduire à la création d’un « interrupteur parfait » dans les dispositifs quantiques.

3. Comment fonctionne le « commutateur parfait » ?

Le commutateur peut rapidement passer du statut d'isolant (à conductivité nulle) à celui de supraconducteur (à conductivité illimitée) en fonction de petits changements dans le matériau, tels que la chaleur ou un stimulus lumineux.

4. Qui a fait la découverte ?

La recherche a été dirigée par l'Université de Bristol, avec l'auteur principal Nigel Hussey, professeur de physique.

5. Quelles sont les applications potentielles de cette avancée ?

Cette avancée pourrait avoir des implications significatives pour la technologie quantique, permettant le développement de commutateurs hautement efficaces dans les circuits quantiques.

Sources:

– Université de Bristol : [www.bristol.ac.uk](https://www.bristol.ac.uk/)