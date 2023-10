Une nouvelle découverte révèle comment les virus suppriment les systèmes immunitaires CRISPR-Cas

Une étude récente publiée dans la revue Nature par une équipe internationale de chercheurs a révélé une découverte révolutionnaire concernant la manipulation du système immunitaire CRISPR-Cas par les virus. Dirigée par le professeur Peter Fineran de l'Université d'Otago et le Dr Rafael Pinilla-Redondo de l'Université de Copenhague, l'étude révèle une nouvelle façon dont les virus utilisent pour supprimer le système immunitaire des bactéries.

La découverte fournit non seulement des informations précieuses sur le monde microbien, mais pourrait également faciliter des techniques d’édition génétique plus sûres et développer des alternatives plus efficaces aux antibiotiques.

Le système immunitaire CRISPR-Cas se trouve dans les bactéries et sert de mécanisme de défense contre les infections virales, en particulier les virus bactériens appelés phages. Ces systèmes fonctionnent en incorporant des segments d’ADN de phage dans le génome de la bactérie, créant ainsi une banque de mémoire des infections phagiques précédentes. Lorsqu'un phage attaque à nouveau, la bactérie utilise la banque de mémoire pour identifier et dégrader le phage spécifique.

Les chercheurs savent depuis longtemps que les phages ont développé différentes stratégies pour surmonter les défenses CRISPR-Cas, notamment le développement d’anti-CRISPR. Ces anti-CRISPR permettent aux phages de bloquer les complexes immuns des bactéries.

Dans cette étude, l’équipe de recherche a découvert une nouvelle méthode utilisée par les phages pour supprimer les systèmes CRISPR-Cas. Ils ont découvert que certains phages chargent les bactéries avec des séquences d’ARN appelées répétitions d’ARN, qui interfèrent directement avec les protéines CRISPR-Cas et les empêchent de fonctionner correctement. Il agit essentiellement comme un leurre, rendant le système immunitaire inefficace.

Cette découverte a des implications importantes à la fois pour la compréhension de la dynamique microbienne dans l’environnement et pour le développement de technologies d’édition génétique. La nature programmable de CRISPR-Cas en fait un outil puissant pour une édition précise du génome. La découverte des ARN anti-CRISPR pourrait fournir une nouvelle façon de contrôler et de moduler ces technologies, améliorant ainsi leur précision et leur sécurité.

En outre, les résultats ont des implications pour l’utilisation des phages comme alternatives aux antibiotiques. Les phages peuvent être utilisés comme antimicrobiens pour tuer les bactéries pathogènes, mais si les bactéries possèdent un système CRISPR-Cas actif, des phages dotés des anti-CRISPR appropriés sont nécessaires pour les neutraliser.

Dans l’ensemble, cette découverte offre des informations précieuses sur la course aux armements complexe entre les bactéries et les phages et ouvre de nouvelles possibilités pour contrôler et exploiter la puissance des technologies CRISPR-Cas.

Source : Nature, Professeur Peter Fineran (Université d'Otago), Dr Rafael Pinilla-Redondo (Université de Copenhague)