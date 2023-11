Nouvelles connaissances sur le mécanisme d’activation des récepteurs sensibles au calcium

Des chercheurs de l’Université des sciences et technologies de Chine ont réalisé une avancée importante dans la compréhension du mécanisme d’activation des récepteurs sensibles au calcium (CaSR). Les CaSR jouent un rôle crucial dans le maintien de l’équilibre calcique dans le corps humain en détectant la concentration d’ions calcium dans le sang. Un CaSR défectueux peut entraîner diverses maladies.

L'équipe de recherche, dirigée par le professeur Tian Changlin, a réussi à résoudre la structure du complexe tridimensionnel formé entre les CaSR et la protéine de signalisation en aval Gq. C’est la première fois qu’une structure à si haute résolution est obtenue, mettant en lumière le mécanisme moléculaire de l’activation asymétrique des CaSR par des agonistes, des modulateurs allostériques positifs et d’autres molécules. Les découvertes de l'équipe ont été publiées dans Cell Research.

Grâce à la cryomicroscopie électronique et à une série d'expériences, les chercheurs ont découvert deux caractéristiques distinctes de la structure complexe CaSR-Gq. Premièrement, la liaison de la protéine Gq au CaSR était différente du mode de liaison observé dans d’autres récepteurs couplés aux protéines G (GPCR). Deuxièmement, le modèle de liaison de CaSR-Gq reflétait l'interaction spécifique entre Gq et le récepteur. Ces résultats offrent des informations précieuses sur le mécanisme d’activation des CaSR et contribuent à notre compréhension des GPCR de la famille C.

En outre, l’équipe a étudié les modes de liaison du cinacalcet, une molécule médicamenteuse modulatrice allostérique positive, dans le complexe de signalisation du récepteur. Ils ont identifié deux conformations uniques du cinacalcet lorsqu'il est lié au récepteur dimère CaSR, chacune interagissant différemment avec la protéine de signalisation Gq en aval. Ces informations sont cruciales pour la conception de médicaments modulateurs allostériques ciblant les CaSR.

Dans l’ensemble, cette recherche révolutionnaire apporte des avancées significatives dans notre compréhension du mécanisme moléculaire derrière l’activation du CaSR. Il jette les bases d’études futures et d’interventions thérapeutiques potentielles pour les maladies associées à un déséquilibre calcique.

QFP

Que sont les récepteurs sensibles au calcium (CaSR) ?

Les CaSR sont des protéines largement distribuées dans divers tissus et organes du corps humain, notamment les glandes parathyroïdes, les intestins, les os et les reins. Ils jouent un rôle crucial dans le maintien de l’équilibre des ions calcium dans le sang.

Pourquoi les CaSR sont-ils importants ?

Les CaSR sont essentiels au maintien de la stabilité du calcium sanguin. Tout fonctionnement anormal des CaSR peut entraîner diverses maladies.

Quelle est l’importance des recherches menées par le professeur Tian Changlin et son équipe ?

Le professeur Tian Changlin et son équipe ont réussi à résoudre la structure du complexe formé entre les CaSR et la protéine de signalisation Gq en aval, fournissant ainsi des informations précieuses sur le mécanisme d'activation des CaSR. Cette recherche approfondit notre compréhension des GPCR de la famille C et ouvre la voie au développement de nouveaux traitements ciblant les CaSR.

Que sont les modulateurs allostériques positifs ?

Les modulateurs allostériques positifs sont des molécules médicamenteuses qui améliorent l'activité des récepteurs, tels que les CaSR, en se liant aux sites allostériques du récepteur.

Comment les découvertes de cette recherche peuvent-elles influencer la conception future de médicaments ?

Les informations détaillées sur les modes de liaison du cinacalcet, un modulateur allostérique positif, aux CaSR constituent une base pour la conception de médicaments modulateurs allostériques ciblant les CaSR. Ces connaissances peuvent potentiellement conduire au développement de nouvelles stratégies thérapeutiques pour les maladies associées à un déséquilibre calcique.