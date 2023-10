Une nouvelle étude révèle comment les adultes comprennent le langage précoce des enfants

Une étude récente menée par des chercheurs du MIT et de l’Université Harvard a mis en lumière le processus complexe par lequel les adultes déchiffrent et comprennent le langage des enfants. L’étude a utilisé des milliers d’heures d’enregistrements audio transcrits d’enfants et d’adultes interagissant pour créer des modèles informatiques qui simulent la façon dont les adultes interprètent ce que disent les jeunes enfants.

Contrairement aux études précédentes qui portaient sur la façon dont les enfants apprennent à parler, cette recherche visait à comprendre le point de vue des adultes dans le processus d’acquisition du langage. Les résultats montrent que la compréhension par les adultes du contexte conversationnel et leur connaissance des erreurs de prononciation courantes faites par les enfants jouent un rôle crucial dans la compréhension des premiers efforts linguistiques des enfants.

Les modèles informatiques développés dans l’étude ont révélé que les prédictions basées uniquement sur les sons produits par les enfants étaient relativement inexactes pour déterminer ce que les adultes pensaient que les enfants disaient. Au lieu de cela, les modèles les plus efficaces reposaient sur l’analyse de larges segments de conversations précédentes pour fournir une compréhension contextuelle.

La recherche a également souligné l’importance de former les modèles sur de vastes ensembles de données d’adultes et d’enfants en interaction. Cela suggère que les adultes possèdent des mécanismes hautement qualifiés pour effectuer des interprétations basées sur le contexte, ce qui peut contribuer à aider les bébés à acquérir le langage plus efficacement.

Les chercheurs prévoient d'étudier plus en détail comment les capacités d'écoute et les réponses des adultes face aux enfants peuvent améliorer l'apprentissage des langues. Ils croient que la capacité des adultes à comprendre et à répondre aux premiers efforts linguistiques des enfants crée un système de rétroaction qui motive les nourrissons à communiquer et à apprendre plus efficacement.

Cette étude fournit des informations précieuses sur la dynamique complexe de l'acquisition précoce du langage et souligne le rôle crucial que jouent les adultes dans le soutien du développement linguistique des enfants.

QFP

Comment les chercheurs ont-ils étudié la compréhension par les adultes du langage des enfants ?

Les chercheurs ont utilisé des milliers d’heures d’enregistrements audio transcrits d’enfants et d’adultes interagissant pour créer des modèles informatiques.

Qu'a trouvé l'étude?

L'étude a révélé que la compréhension par les adultes du contexte conversationnel et la connaissance des erreurs de prononciation courantes faites par les enfants sont essentielles à la compréhension des premiers efforts linguistiques des enfants.

Quel a été le rôle des modèles informatiques dans l’étude ?

Les modèles informatiques ont permis de simuler la manière dont les adultes interprètent ce que disent les jeunes enfants et ont révélé que les interprétations basées sur le contexte sont plus précises que les prédictions basées uniquement sur les sons de la parole des enfants.

Comment les adultes peuvent-ils aider les bébés à acquérir le langage ?

Les mécanismes hautement qualifiés des adultes pour effectuer des interprétations basées sur le contexte contribuent à rendre l'acquisition du langage plus efficace pour les bébés.

Quelles recherches futures sont prévues ?

Les chercheurs prévoient d'explorer davantage comment les capacités d'écoute et les réponses des adultes face aux enfants peuvent faciliter l'apprentissage du langage et la motivation des nourrissons.