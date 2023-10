Une nouvelle étude révèle comment les adultes comprennent et interprètent le langage précoce des enfants

Une étude récente menée par des chercheurs du MIT et de l'Université Harvard a mis en lumière la manière dont les adultes donnent un sens au vocabulaire limité des jeunes enfants lorsqu'ils commencent à parler. L'étude a révélé que la compréhension par les adultes du contexte conversationnel et leur connaissance des erreurs de prononciation courantes faites par les enfants sont cruciales pour comprendre les premiers efforts linguistiques des enfants.

En analysant des milliers d'heures d'enregistrements audio transcrits d'enfants et d'adultes en interaction, les chercheurs ont développé des modèles informatiques pour inverser la manière dont les adultes interprètent le discours des enfants. Les modèles ont révélé que se fier uniquement aux sons produits par les enfants ne permettait pas de prédire avec précision ce que les adultes pensaient que les enfants disaient. Au lieu de cela, les modèles les plus efficaces prenaient en compte les conversations précédentes, fournissant ainsi un contexte crucial pour comprendre les déclarations des enfants.

Ces résultats suggèrent que les adultes possèdent des compétences très développées pour faire des interprétations basées sur le contexte, ce qui pourrait jouer un rôle important en aidant les bébés à acquérir le langage. Bien que l'étude ne fournisse pas de preuves directes d'une facilitation de l'acquisition du langage, les chercheurs émettent l'hypothèse que des mécanismes sophistiqués de compréhension du langage chez les adultes rendent le processus plus efficace pour les jeunes enfants.

Des recherches antérieures ont montré que les adultes utilisent leurs croyances sur les modèles de discours des autres pour faciliter la compréhension des conversations. Cette stratégie, connue sous le nom d’« écoute de canaux bruyants », aide les adultes à déchiffrer les sons acoustiques dans des environnements difficiles. Les chercheurs avaient pour objectif de déterminer si les adultes pouvaient appliquer cette technique pour interpréter le discours apparemment absurde d'enfants apprenant à parler.

En utilisant des ensembles de données de l'Université Brown, constitués de conversations transcrites entre des enfants âgés de 1 à 3 ans et leurs tuteurs, les chercheurs ont formé des modèles de langage informatique pour prédire les mots que prononçaient les enfants. Les modèles se sont appuyés sur des sujets de conversation, la grammaire et les erreurs de prononciation courantes pour faire des prédictions précises. De plus, les performances des modèles se sont améliorées à mesure qu’ils analysaient de plus grandes parties des échanges précédents pour en déterminer le contexte.

L'étude souligne que les auditeurs adultes fondent leur interprétation du discours des enfants sur des échanges antérieurs et intègrent les attentes en matière de mauvaise prononciation courante. En comprenant ces stratégies employées par les adultes, les recherches futures visent à explorer comment les capacités d'écoute et de réponses des adultes facilitent l'acquisition du langage par les enfants.

