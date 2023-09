Une nouvelle étude révèle que les trous noirs supermassifs dévorent la nourriture plus rapidement que prévu

By

Une étude récente menée par l’Université Northwestern a remis en question les hypothèses antérieures sur les habitudes alimentaires des trous noirs supermassifs. Alors que l’on pensait auparavant que les trous noirs consommaient leur nourriture lentement, de nouvelles simulations indiquent qu’ils la dévorent en réalité à un rythme beaucoup plus rapide.

L’étude, qui sera bientôt publiée dans The Astrophysical Journal, a utilisé des simulations 3D haute résolution pour étudier le comportement des trous noirs en rotation. Les chercheurs ont découvert que ces trous noirs tordaient l’espace-temps environnant, provoquant la déchirure du gaz présent dans le disque d’accrétion. Cela entraîne la formation de sous-disques internes et externes, le trou noir consommant d'abord l'anneau interne, puis étant rempli par les débris du sous-disque externe.

Contrairement aux théories précédentes qui suggéraient que ce processus prenait des centaines d’années, les simulations ont montré qu’il se produisait en réalité en quelques mois. Cette découverte a des implications importantes pour la compréhension du comportement des quasars, qui comptent parmi les objets les plus brillants du ciel nocturne. On sait que les quasars éclatent soudainement puis disparaissent sans explication, et la nouvelle étude fournit une explication potentielle à ce comportement drastique.

Le chercheur principal, Nick Kaaz de l'Université Northwestern, a expliqué que la théorie classique des disques d'accrétion ne peut pas expliquer les variations rapides observées dans les quasars. Cependant, les simulations réalisées dans cette étude suggèrent que la destruction et la reconstitution des régions internes du disque pourraient expliquer ces variations.

L’idée clé de l’étude est que les hypothèses précédentes concernant l’alignement du disque d’accrétion avec la rotation du trou noir étaient erronées. Les simulations ont révélé que la région entourant le trou noir est beaucoup plus turbulente qu’on ne le pensait auparavant. La dynamique des gaz, les champs magnétiques et la relativité générale des trous noirs ont été pris en compte dans les simulations, fournissant ainsi un modèle plus précis de leur comportement.

Le processus de déchirure et d’alimentation se produit dans une région où la torsion de l’espace-temps du trou noir entre en compétition avec la friction et la pression à l’intérieur du disque. Cela entraîne la collision des disques interne et externe, conduisant à la dévoration du disque interne par le trou noir. La gravité du trou noir extrait ensuite le gaz de la région externe pour remplir la région interne, complétant ainsi le cycle.

Cette étude met non seulement en lumière les habitudes alimentaires des trous noirs supermassifs, mais donne également un aperçu du comportement des quasars. Grâce à des recherches plus approfondies, les scientifiques pourraient peut-être mieux comprendre les mécanismes responsables des variations spectaculaires observées dans ces phénomènes cosmiques.

Sources:

– The Astrophysical Journal (à paraître)

- Université du nord-ouest