Des recherches révèlent des preuves de fortes variations de l'oxygène dans les océans dans le passé

Des chercheurs de l'Université d'Hawaï à Mānoa ont publié une étude révélant des preuves d'une perte d'oxygène dans les océans du monde au cours des périodes glaciaires passées. Cette découverte, enfermée dans d’anciens sédiments des grands fonds, suggère que la perte généralisée d’oxygène que nous connaissons avec le changement climatique actuel n’est peut-être pas permanente.

Les scientifiques mesurent l’oxygène des océans depuis les années 1960 et ont observé une diminution des niveaux dans les profondeurs moyennes de l’océan. Les eaux plus chaudes contiennent moins d’oxygène, ce qui peut entraîner une perte d’habitat pour les espèces marines qui dépendent de l’oxygène pour respirer. L’expansion des régions naturellement pauvres en oxygène dans le Pacifique oriental pourrait avoir un impact significatif sur la pêche dans les îles du Pacifique dans un climat plus chaud.

Les chercheurs se sont concentrés sur le cobalt comme indice pour comprendre les changements passés dans les régions pauvres en oxygène. Ils ont découvert que les zones d’eau pauvre en oxygène du Pacifique sont enrichies en cobalt, qui est transporté à travers l’océan dans un panache d’eau pauvre en oxygène. Le cobalt est ensuite déposé sur le fond marin et conservé dans les sédiments.

En analysant les sédiments des fonds marins des 145,000 XNUMX dernières années, y compris la dernière grande période glaciaire, les chercheurs ont découvert des niveaux plus élevés de cobalt dans les sédiments des périodes glaciaires par rapport aux sédiments plus récents. Cela indique de plus grandes régions d’eaux pauvres en oxygène dans le Pacifique pendant la période glaciaire.

Une explication possible de la prévalence des eaux pauvres en oxygène dans les climats froids réside dans les changements dans la circulation océanique dus au changement climatique. Si les courants s’affaiblissent, les niveaux d’oxygène dans le Pacifique pourraient diminuer. Des changements lents des niveaux d’oxygène pourraient permettre aux poissons et à d’autres espèces de s’adapter, comme ils l’ont fait dans le passé.

Les chercheurs soulignent la nécessité de réduire les émissions pour donner aux écosystèmes le temps de s’adapter au changement climatique. Cette nouvelle compréhension des fluctuations passées de l’oxygène dans les océans contribue aux efforts en cours pour protéger les habitats marins et assurer le bien-être des espèces marines face au changement climatique.

La source:

– Nicholas J. Hawco et al, Expansion de l'anoxie océanique pendant les périodes glaciaires enregistrée dans le flux de cobalt vers les sédiments pélagiques, Geophysical Research Letters (2023).