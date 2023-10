Une étude quantifie l'émission de microplastiques dans l'atmosphère par les embruns marins

Une étude récente menée par Luc Deike et son équipe explore le phénomène des microplastiques rejetés dans l'atmosphère par les embruns marins. Lorsque des bulles éclatent à la surface de l’océan, elles libèrent de petites particules dans l’air, notamment du sel et des matières organiques. Cependant, on ne sait pas si les microplastiques, très répandus dans l’océan, pourraient également être transférés dans l’atmosphère par ce processus.

Dans leurs expériences en laboratoire utilisant la photographie à grande vitesse, les chercheurs ont découvert que des particules microplastiques allant de 10 μm à 280 μm pouvaient effectivement être transportées hors de l’eau de mer et dans l’air. Ceci est rendu possible par les petites gouttelettes appelées « gouttes de jet », qui sont éjectées par l’éclatement des bulles d’écume marine. Ces gouttelettes transportent les microplastiques et deviennent en suspension dans l’air. Au fur et à mesure que l’eau s’évapore, les microplastiques restent en suspension dans les courants de vent.

En estimant la concentration de microplastiques dans la mer, les chercheurs ont pu calculer la quantité totale de microplastiques émises par les océans du monde. Ils estiment qu’entre 0.02 et 7.4 millions de tonnes métriques (Mt) de plastique sont émises chaque année, avec une meilleure estimation de 0.1 Mt. Cependant, des inventaires plus précis des concentrations de microplastiques dans les océans sont nécessaires pour réduire les incertitudes liées à la quantification de ces émissions.

Les résultats de cette étude ont des implications significatives pour comprendre l’impact des microplastiques sur l’environnement et la santé humaine. Le transport de microplastiques par les embruns marins pourrait influencer la dynamique climatique mondiale en affectant l’équilibre radiatif de l’atmosphère et en servant de noyaux de condensation des nuages.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre l’ampleur des émissions de microplastiques et leurs conséquences potentielles. Ces résultats soulignent le besoin urgent d’une meilleure gestion et d’une réduction de la pollution plastique pour atténuer ses effets néfastes sur notre planète.

