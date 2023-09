Les étangs artificiels pourraient être des émetteurs nets de gaz à effet de serre, selon des études

By

Une nouvelle recherche menée par l'Université Cornell révèle que les étangs artificiels ont un impact significatif sur les émissions de gaz à effet de serre. Deux études connexes menées par des chercheurs de Cornell commencent à quantifier les effets des étangs artificiels et naturels sur le bilan mondial des gaz à effet de serre, fournissant ainsi des informations précieuses sur un sujet encore mal compris.

Les études ont révélé que lorsque l’on additionne les émissions et le stockage de carbone des étangs artificiels, ces étangs peuvent être des émetteurs nets de gaz à effet de serre. Des estimations antérieures suggèrent que les étangs, qui sont définis comme des plans d'eau de 5 hectares ou moins, pourraient contribuer à 5 % des émissions mondiales de méthane. Cependant, sans mesures précises sur de nombreux étangs, ce pourcentage pourrait varier entre la moitié et le double du montant estimé. De plus, il existe des estimations limitées des taux d’enfouissement du carbone dans les étangs.

Une étude menée par les chercheurs s'est concentrée sur la quantité de carbone séquestrée dans 22 étangs spécifiquement sélectionnés. Les chercheurs ont examiné les activités de gestion passées et mesuré l'épaisseur des sédiments et la teneur en carbone des étangs. Ils ont découvert que les taux d’enfouissement du carbone dans les étangs étaient influencés par des facteurs tels que les plantes aquatiques, les poissons et les niveaux de nutriments. L’étude a également révélé que les étangs naturels et artificiels séquestrent globalement une quantité importante de carbone, ce qui indique que la séquestration du carbone dans les étangs est sous-estimée.

La deuxième étude a exploré les émissions saisonnières de gaz à effet de serre provenant de bassins expérimentaux spécifiques de Cornell. Le méthane, un puissant gaz à effet de serre, représentait la majorité des gaz émis. L'étude a également souligné l'importance d'échantillonnages fréquents pour tenir compte avec précision des émissions de gaz à effet de serre provenant des étangs.

Dans l’ensemble, ces études suggèrent que les étangs jouent un rôle dans les émissions de gaz à effet de serre et le stockage du carbone. Même si les étangs peuvent actuellement être des émetteurs nets de gaz à effet de serre en raison des rejets de méthane, ils pourraient devenir des puits nets en réduisant les émissions de méthane. Les résultats proposent également l'utilisation de barboteurs ou de circulateurs sous-marins pour réduire les émissions de méthane dans les bassins.

Des recherches plus approfondies et une compréhension du rôle des étangs dans les émissions de gaz à effet de serre sont cruciales pour une modélisation et des prévisions climatiques précises.

