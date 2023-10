De mystérieux cercles de fées découverts dans divers endroits du monde

Les scientifiques sont depuis longtemps intrigués par les mystérieux motifs circulaires du sol nu entouré d’anneaux de végétation appelés cercles de fées. Auparavant, on pensait que ces formations n'existaient que dans certaines parties de la Namibie et de l'Australie. Cependant, des recherches récentes ont découvert des cercles de fées dans plus de 250 endroits répartis dans 15 pays et trois continents. Cette nouvelle découverte met en lumière les facteurs environnementaux qui contribuent à leur formation.

L'étude, publiée dans la revue PNAS, a utilisé des modèles basés sur l'IA pour analyser les images satellite et identifier 263 sites dans le monde présentant des modèles similaires aux cercles de fées observés en Namibie et en Australie occidentale. Les chercheurs dirigés par Emilio Guirado du Laboratoire d'écologie des zones arides et du changement global de l'Université d'Alicante ont découvert une forte corrélation entre les caractéristiques spécifiques du sol et du climat et la présence de cercles de fées.

Les indicateurs clés de l’apparition du cercle de fées comprennent une faible teneur en azote dans le sol et une pluviométrie annuelle moyenne inférieure à 200 mm. Les chercheurs ont également découvert que les zones comportant des cercles de fées démontraient une plus grande stabilité que d’autres écosystèmes. Cela suggère que les cercles de fées pourraient servir d’indicateurs de la dégradation des écosystèmes causée par le changement climatique, à l’instar d’autres modèles spatiaux dans les zones arides.

Les résultats de cette étude ouvrent de nouvelles voies de recherche sur les implications fonctionnelles des cercles de fées. Ils donnent un aperçu de la manière dont ces structures végétales contribuent à la stabilité des écosystèmes et aident à atténuer les effets du changement climatique. L'étude souligne l'importance des cercles de fées en tant qu'indicateurs potentiels du changement environnemental dans des écosystèmes de plus en plus fragiles.

En approfondissant notre compréhension de la répartition et des caractéristiques des cercles de fées, les scientifiques peuvent explorer davantage leur rôle dans le maintien de la santé et de la résilience des écosystèmes. Ces connaissances pourraient jouer un rôle déterminant dans l’élaboration de stratégies visant à protéger et à gérer ces formations uniques face aux défis environnementaux actuels.

