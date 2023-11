Les propriétés fascinantes du reste de supernova 1E 0102.2-7219 révélées par les astronomes

Une étude récente menée par une équipe internationale d’astronomes utilisant l’Australia Telescope Compact Array (ATCA) et l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) a fourni de nouvelles informations sur les propriétés et la nature du reste de supernova connu sous le nom de 1E 0102.2-7219. Publiée dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, l’étude met en lumière les caractéristiques fascinantes de cette structure cosmique.

Les restes de supernova (SNR) sont des structures expansives et diffuses résultant de l’explosion d’une supernova. Ces restes sont constitués de matériaux éjectés de l'explosion ainsi que de matériaux interstellaires balayés par l'onde de choc produite par l'étoile explosée.

1E 0102.2–7219, également connu sous le nom de E0102, est un jeune SNR à effondrement de noyau situé dans le Petit Nuage de Magellan (SMC), une galaxie naine en orbite autour de la Voie Lactée. Avec sa structure brillante en forme d'anneau et son bord extérieur qui retrace l'onde de souffle se déplaçant vers l'avant, E0102 a suscité l'intérêt des chercheurs depuis sa découverte en 1981. Des observations antérieures ont estimé l'âge de E0102 à environ 1,738 32 ans, l'âge de E50 étant estimé à environ XNUMX XNUMX ans. la masse progénitrice de l'étoile qui a explosé est estimée entre XNUMX et XNUMX masses solaires.

Pour obtenir de plus amples informations, une équipe d'astronomes dirigée par Rami ZE Alsaberi de l'Université Western Sydney à Penrith, en Australie, a utilisé l'ATCA et l'ALMA pour observer E0102 en haute résolution et sensibilité.

Leurs observations ont révélé que E0102 possède une morphologie en forme d'anneau avec un rayon moyen d'environ 20.2 années-lumière, ainsi qu'une structure en forme de pont. Notamment, la région centrale de E0102 présentait un pont horizontal distinctif ou une caractéristique en forme de barre.

Les chercheurs ont également découvert que l'indice spectral de E0102, qui décrit le comportement des émissions radio à différentes longueurs d'onde, avait une valeur moyenne de -0.54. Une analyse plus approfondie a montré que l'indice spectral était plus raide (environ -0.6) aux rayons intérieur et extérieur, tandis que des gradients plats étaient observés aux rayons intermédiaires. L'émission radio la plus brillante a été observée dans la partie nord-est de E0102.

Il est important de noter que les observations ont dévoilé des régions polarisées au sein de la coque de E0102, avec une polarisation fractionnaire moyenne mesurée de 7 % et 12 % à des fréquences de 5,500 9,000 et 44 65 MHz, respectivement. Ces mesures ont permis aux astronomes de calculer l'intensité du champ magnétique en ligne de mire, qui a été déterminée à 5 ?G, avec un champ d'équipartition de XNUMX±XNUMX ?G.

Concernant l’environnement entourant E0102, les chercheurs ont identifié un nuage d’hydrogène atomique neutre (HI) situé vers le reste, avec une plage de vitesses d’environ 160 à 180 km/s. De plus, une structure en forme de cavité a été observée à une vitesse de 163.7 à 167.6 km/s.

En résumé, l’analyse complète menée par les chercheurs a confirmé que les propriétés de E0102 correspondent à celles généralement associées aux jeunes restes de supernova. Ils ont également noté que la polarisation linéaire intégrée relativement faible de ce reste suggère un degré élevé de turbulence.

Foire Aux Questions (FAQ):

Q : Qu’est-ce qu’un reste de supernova ?

R : Les restes de supernova sont des structures diffuses et en expansion qui résultent de l’explosion d’une supernova. Ils sont constitués de matière éjectée par l'explosion et de matière interstellaire balayée par l'onde de choc produite par l'étoile explosée.

Q : Où se trouve le 1E 0102.2–7219 ?

R : 1E 0102.2–7219, également connu sous le nom de E0102, est situé dans le Petit Nuage de Magellan (SMC), une galaxie naine en orbite autour de la Voie Lactée.

Q : Qu'est-ce que l'étude récente a révélé sur E0102 ?

R : L'étude a révélé que E0102 présente une morphologie en forme d'anneau avec une structure en forme de pont dans sa région centrale. Le reste affiche également des régions polarisées et a une polarisation fractionnaire moyenne mesurée de 7 % et 12 % à des fréquences de 5,500 9,000 et XNUMX XNUMX MHz, respectivement.

Q : Quelle est l’intensité du champ magnétique en visibilité directe du E0102 ?

R : L'intensité du champ magnétique en ligne de mire de E0102 a été calculée comme étant de 44 ?G, avec un champ d'équipartition de 65±5 ?G.

Q : Quel est l’âge de E0102 ?

R : Les observations précédentes estiment l’âge de E0102 à environ 1,738 XNUMX ans.

Q : Quelle est la signification de la structure en forme de cavité observée autour de E0102 ?

R : La structure en forme de cavité à une vitesse de 163.7 à 167.6 km/s indique la présence d'une région distincte entourant E0102 dans laquelle l'hydrogène atomique neutre (HI) est concentré.

(Source : Avis mensuels de la Royal Astronomical Society (2023). DOI : 10.1093/mnras/stad3300)