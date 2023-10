Le comportement collectif des électrons dans les matériaux quantiques

By

Debanjan Chowdhury, professeur adjoint de physique, étudie le comportement des électrons dans les matériaux quantiques. Contrairement aux matériaux courants comme le silicium, les matériaux quantiques contiennent des milliards d’électrons qui interagissent et s’influencent mutuellement. Ce comportement ne peut pas être décrit en traitant chaque électron individuellement ; au lieu de cela, les électrons doivent être traités comme un fluide collectif.

Les matériaux quantiques, tels que les supraconducteurs à haute température, présentent des propriétés contre-intuitives qui défient les explications traditionnelles. Les supraconducteurs sont des matériaux capables de transporter un courant électrique sans aucune perte d'énergie. Les supraconducteurs à haute température ont un seuil de température de supraconductivité bien plus élevé que celui des découvertes précédentes, ce qui les rend plus pratiques pour les applications quotidiennes.

Comprendre les phénomènes quantiques à l’origine du flux d’électrons dans les supraconducteurs à haute température présente un potentiel incroyable de progrès technologiques. Par exemple, cela pourrait réduire considérablement l’empreinte carbone de la production d’électricité en éliminant les pertes d’énergie lors du transport. Cependant, les métaux étranges, une classe de supraconducteurs à haute température, continuent de dérouter les scientifiques avec leurs propriétés uniques.

Les métaux étranges présentent un comportement de dissipation différent de tout autre matériau. Alors que les conducteurs typiques ont un plafond à leur dissipation à mesure que la température augmente, les métaux étranges n'ont aucune limite. Leur conductivité continue de se dégrader à des températures plus élevées. Malgré cela, les métaux étranges présentent également une universalité, ce qui signifie que leurs propriétés sont partagées par divers composés, quelle que soit leur composition chimique ou leur température seuil de supraconductivité.

Chowdhury étudie l'origine de cette échelle de temps universelle dans des métaux étranges et son lien avec la supraconductivité à haute température. Ce timing des collisions électroniques est un aspect fondamental de la mécanique quantique qui est crucial pour comprendre comment les fluides électroniques transportent le courant dans les métaux étranges. Chowdhury développe des modèles mathématiques pour décrire le comportement des électrons dans ces matériaux, dans l'espoir de fournir une explication théorique englobant tous les composés métalliques étranges.

L’étude des matériaux quantiques et de leur comportement collectif est prometteuse pour faire progresser notre compréhension de la mécanique quantique et stimuler le développement des futures technologies quantiques.

– Définition des supraconducteurs : Un supraconducteur est un matériau capable de conduire un courant électrique sans aucune perte d’énergie due à la résistance.

– Définition des matériaux quantiques : Les matériaux quantiques sont des matériaux qui présentent des propriétés et un comportement influencés par la mécanique quantique, la théorie qui décrit le comportement de la matière et de l’énergie aux plus petites échelles.