Avancées dans les guides d’ondes 2D pour une manipulation efficace de la lumière

Des chercheurs de l'Université de Chicago ont réalisé une percée dans le domaine des guides d'ondes 2D en démontrant qu'une feuille de cristal de verre de quelques atomes d'épaisseur seulement peut piéger et transporter efficacement la lumière jusqu'à un centimètre. Cette découverte a des implications prometteuses pour le développement de dispositifs photoniques hautes performances.

Les scientifiques ont utilisé un cristal de verre au bisulfure de molybdène, plus fin que le photon lui-même, pour construire les guides d'ondes optiques 2D. Étonnamment, le cristal ultra-fin contenait non seulement de l’énergie, mais la délivrait également mille fois plus loin que n’importe quel système similaire observé auparavant. La lumière piégée présentait un comportement compatible avec un voyage dans un espace 2D, permettant une manipulation facile à l'aide de lentilles ou de prismes. Cette fonctionnalité permet la construction de dispositifs complexes avec les cristaux de verre.

Les chercheurs prévoient diverses applications pour les guides d’ondes 2D, notamment le développement de capteurs pour la détection moléculaire et de circuits photoniques minces empilables. En tirant parti des capacités exceptionnelles de piégeage de la lumière de ces guides d’ondes, il pourrait être possible d’améliorer l’efficacité et les performances des systèmes optiques.

Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Science, intitulée « Wafer-scale δ waveguides for Integrated Two-Dimensional Photonics » (Myungjae Lee et al., 2023).

Nickelates en couches pour mémoire à changement de phase non volatile

Des scientifiques de l'Université du Tohoku et de l'Université de Tsukuba ont exploré le potentiel des nickelates en couches comme matériau pour les dispositifs de mémoire non volatile à changement de phase. Les nickelates en couches sont des matériaux oxydes complexes composés d'ions nickel et présentent une structure en couches. Ces matériaux subissent une transition réversible entre trois phases cristallines lors du chauffage et du refroidissement, ce qui les rend adaptés à une application dans les dispositifs de mémoire.

L'équipe de recherche s'est concentrée sur un nickelate en couches spécifique composé de couches d'atomes de strontium, de bismuth et d'oxygène dans un arrangement structurel de « sel gemme », entrecoupées de couches de molécules d'atomes de strontium, de nickel et d'oxygène dans une structure pérovskite. Le matériau a démontré un changement de phase cristalline thermiquement réentrant, permettant la commutation réversible de la résistivité électrique à température ambiante.

En exploitant les propriétés uniques des nickelates en couches, telles que leurs capacités supérieures de changement de phase, les chercheurs visent à développer des dispositifs de mémoire à changement de phase non volatile à plusieurs niveaux pour les applications quotidiennes. Cette avancée pourrait conduire à la création de systèmes de traitement de données plus efficaces et plus rapides.

L’étude a été publiée dans Advanced Science sous le titre « Changement de phase cristallin thermiquement réentrant dans le nickelate dérivé de pérovskite permettant la commutation réversible de la résistivité électrique à température ambiante » (Matsumoto, K. et al., 2023).

Transistors pérovskite aux halogénures d'étain hautes performances

Un effort de collaboration entre des chercheurs de l'Université des sciences et technologies de Pohang (POSTECH), de l'Académie chinoise des sciences et de l'Université des sciences et technologies électroniques de Chine a abouti au développement de transistors de type p à base de pérovskite aux halogénures d'étain avec une mobilité de trou élevée et défauts réduits. Ces transistors présentent d'excellents niveaux de performances, ce qui les rend adaptés aux applications nécessitant un traitement de données rapide et efficace.

L’équipe a utilisé trois processus distincts de cations pérovskites pour fabriquer la couche semi-conductrice pérovskite de type p. Les transistors résultants ont démontré une mobilité élevée des trous et un rapport de courant marche/arrêt, considéré comme le niveau de performance le plus élevé atteint jusqu'à présent par les transistors pérovskites de type p.

Les chercheurs prévoient qu’à mesure que les performances des semi-conducteurs de type P des processus à basse température continuent de s’améliorer, des circuits électroniques offrant des performances plus rapides et des vitesses de traitement de données améliorées pourront être obtenus. Cette recherche recèle un potentiel important pour des applications en génie électrique et électronique, faisant progresser encore les capacités des semi-conducteurs et des transistors.

L’étude, intitulée « Transistors à pérovskite d’étain et circuits complémentaires basés sur l’ingénierie des cations du site A », a été publiée dans Nature Electronics (Zhu, H. et al., 2023).

Sources:

– Lee, M. et coll. (2023). Guides d'ondes δ à l'échelle d'une tranche pour la photonique bidimensionnelle intégrée. Sciences, 381, 648-653.

– Matsumoto, K. et coll. (2023). Changement de phase cristalline thermiquement réentrant dans le nickelate dérivé de la pérovskite permettant une commutation réversible de la résistivité électrique à température ambiante. Av. Sci., 2023, 2304978.

– Zhu, H. et al. (2023). Transistors à pérovskite d'étain et circuits complémentaires basés sur l'ingénierie des cations du site A. Nat. Électron, 6, 650-657.