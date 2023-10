Création d'effets de pseudogravité dans les cristaux photoniques : manipulation du comportement de la lumière

By

Un groupe de chercheurs a fait des progrès significatifs dans le domaine de la manipulation de la lumière en explorant l'utilisation de la distorsion du réseau dans les cristaux photoniques pour produire des effets de pseudogravité. Les cristaux photoniques, avec leur capacité unique à contrôler et manipuler le comportement de la lumière, sont à l’avant-garde de l’exploration scientifique. Ces cristaux sont construits en disposant différents matériaux selon un motif répétitif, permettant l’interaction et le ralentissement de la lumière.

En introduisant intentionnellement une distorsion du réseau, les chercheurs ont pu rompre l’espacement régulier des éléments dans les cristaux photoniques. Cette distorsion provoquait une trajectoire courbe dans le milieu, ressemblant à la courbure de la lumière sous l’influence d’un champ gravitationnel. En d’autres termes, les chercheurs ont pu créer une pseudogravité au sein des cristaux photoniques, modifiant le trajet de la lumière comme si elle était affectée par la gravité.

L’équipe de scientifiques a utilisé des ondes térahertz et un cristal photonique déformé par le silicium pour mener leurs expériences. Grâce à ces expériences, ils ont prouvé de manière convaincante la déviation de ces ondes par le cristal photonique déformé. Les résultats étaient cohérents avec les prédictions théoriques basées sur la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein.

Les applications potentielles de cette recherche sont vastes. Dans le domaine des communications, la capacité à diriger des faisceaux lumineux dans la gamme térahertz pourrait s’avérer inestimable pour le développement de la technologie 6G. En outre, ces découvertes ouvrent de nouvelles possibilités dans le domaine de la physique des gravitons, suggérant que les cristaux photoniques pourraient exploiter les effets gravitationnels de manière unique.

Cette étude, menée par des chercheurs de l’Université du Tohoku et de l’Université d’Osaka, contribue à notre compréhension de la manipulation de la lumière et ouvre la voie à des explorations plus approfondies dans ce domaine fascinant.

