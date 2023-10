Énergie renouvelable grâce à la photo-électrochimie

Une équipe de recherche de l'Université de Hambourg, DESY et LMU Munich a développé une nouvelle configuration multimodale qui détermine les changements structurels affectant les matériaux photoélectrochimiques (PEC) dans des conditions de fonctionnement réalistes. Le PEC a le potentiel de convertir les énergies renouvelables, telles que la lumière solaire, en carburants verts utiles. Cependant, la plupart des matériaux PEC connus souffrent de problèmes d’instabilité, qui diminuent leurs performances en fonctionnement continu. Les résultats de l'équipe ont été publiés dans la revue Angewandte Chemie International Edition.

La transition des combustibles fossiles vers des alternatives vertes et renouvelables constitue un défi urgent pour la société moderne. Une méthode prometteuse est la division photoélectrochimique de l’eau, qui utilise l’énergie solaire pour convertir l’eau directement en ses composants, l’oxygène et l’hydrogène. L’hydrogène est précieux car il est utilisé dans la production industrielle de nombreux composés chimiques. Il peut être stocké, transporté et brûlé comme combustible vert, produisant de la chaleur et de l’eau sous forme de déchets.

Actuellement, aucun matériel PEC n’a été transféré avec succès du laboratoire vers un appareil fonctionnel réel. La faible stabilité des matériaux PEC en fonctionnement continu est l’une des principales raisons de la lenteur des progrès de la technologie photoélectrochimique efficace. Les conditions difficiles de rayonnement solaire, d’application de tension externe et d’ions chimiques dans l’électrolyte entraînent une dégradation des matériaux photoélectrochimiquement actifs au fil du temps.

Comprendre la dégradation des matériaux PEC en cours d’exploitation est crucial pour développer des matériaux PEC plus stables et efficaces. L’équipe de recherche a utilisé des techniques complémentaires, telles que la spectroscopie et la diffusion des rayons X, pour mieux comprendre les différents phénomènes affectant les matériaux PEC. La spectroscopie identifie les espèces chimiques spécifiques formées sur le matériau ou dans l'électrolyte, tandis que la diffusion des rayons X fournit une vue globale de l'arrangement atomique dans les matériaux PEC.

Les chercheurs ont utilisé une cellule photoélectrochimique sur mesure et un rayonnement X à haute énergie pour étudier les changements structurels affectant les matériaux PEC. Ils ont observé un processus de photodégradation rapide se produisant dans les films de CuBi2O4, entraînant une perte d'environ 90 % des performances du matériau en quelques minutes seulement de fonctionnement. En collectant des modèles de diffusion à haute résolution temporelle, l’équipe a suivi de près la dynamique du processus de photodégradation.

Les résultats de la recherche fournissent des informations importantes sur le comportement des matériaux PEC dans des conditions de fonctionnement réalistes. Le prochain défi scientifique consiste à développer des stratégies pour améliorer la stabilité et l’efficacité des dispositifs PEC.

Sources:

– Davide Derelli et al, Photodégradation de films de CuBi2O4 mise en évidence par la formation rapide de Bi métallique à l'aide de la diffusion de rayons X sensible à la surface Operando, Angewandte Chemie International Edition (2023). DOI: 10.1002/anie.202307948

- Université de Hambourg